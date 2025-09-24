Quốc lộ 62 nâng cấp: Đòn bẩy đưa Kiến Tường thành đô thị vệ tinh mới 24/09/2025 09:56

(PLO)- Khi quỹ đất TP.HCM ngày càng khan hiếm và giá bất động sản tại các đô thị vệ tinh phía Đông đã ở mức cao, giới đầu tư bắt đầu dịch chuyển dòng vốn sang những khu vực mới.



Câu hỏi đặt ra: Đâu là điểm đến tiếp theo có dư địa tăng trưởng mạnh, giá trị khởi điểm còn hấp dẫn và được hậu thuẫn bởi những cú hích hạ tầng chiến lược? Câu trả lời đang dần hé lộ tại Kiến Tường - trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, cửa ngõ giao thương quốc tế của Long An.

Nâng cấp các tuyến đường huyết mạch

Các hoạt động kinh tế-xã hội của Vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) phụ thuộc trục giao thông Quốc lộ (QL) 62. Tuyến đường này còn góp phần giảm tải áp lực giao thông cho tuyến QL1 của các tỉnh miền Tây về TPHCM. Trong đó, phường Kiến Tường (Tây Ninh) có vị trí đặc biệt quan trọng khi nằm ở cửa ngõ giao thương quốc tế với Campuchia qua cửa khẩu Bình Hiệp.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, con đường này nhỏ hẹp và xuống cấp, trở thành rào cản phát triển của Kiến Tường, làm ảnh hưởng lớn đến việc thu hút doanh nghiệp về đầu tư.

Giờ đây, một loạt dự án hạ tầng đang được triển khai với vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng: QL62 được nâng cấp, mở rộng thành tuyến cấp III với 2-4 làn xe, tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng; Đường song hành QL62, dài 63,5 km, quy mô 8-10 làn xe, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

Quốc lộ 62 và đường song hành Quốc lộ 62 được nâng cấp sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM về Kiến Tường

Khi hoàn thành, các tuyến đường này sẽ rút ngắn 50% thời gian di chuyển, chỉ còn 1,5 - 2 giờ từ TPHCM đến Kiến Tường, đồng thời kết nối trực tiếp với QL1, cao tốc TPHCM - Trung Lương và QL N2. Không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc, dự án còn giúp giảm chi phí logistics, gia tăng năng lực giao thương biên giới và biến Kiến Tường thành tọa độ kết nối xuyên biên giới.

Cùng với lợi thế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, hệ thống kết nối cảng Long An và hệ thống đường thủy Vàm Cỏ Đông - Vàm Cỏ Tây sẽ được phát huy, càng củng cố vị thế trung tâm giao thương sôi động của Kiến Tường trong tổng thể bức tranh phát triển của vùng Đồng Tháp Mười.

Nếu như Đức Hòa, Bến Lức từng bứt phá nhờ cao tốc TPHCM - Trung Lương, thì nay Kiến Tường được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị vệ tinh mới của TPHCM nhờ trục QL62 và lợi thế cửa khẩu quốc tế.

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” đang được mài giũa

Đòn bẩy hạ tầng giao thông đang tạo cú hích cho bức tranh đô thị của Kiến Tường với sự tham gia của các ông lớn bất động sản. Ngay trung tâm khu vực hành chính, nhà phát triển bất động sản ROX Living chính thức triển khai ROX Living Kiến Tường.

Dự án được quy hoạch trên diện tích 11,9ha, cung cấp 411 sản phẩm đất nền gồm nhà phố thương mại và nhà phố liền kề đi kèm hạ tầng đồng bộ và pháp lý vững vàng với mục tiêu tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới cho trung tâm Đồng Tháp Mười.

ROX Living Kiến Tường - chuẩn mực sống mới giữa trái tim đô thị vệ tinh tương lai của TP.HCM

Điểm nhấn nổi bật của dự án là hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” lần đầu tiên xuất hiện tại Kiến Tường với trung tâm thương mại thủy sản, bến xe, bến thuyền giao thương, công viên ven sông, khu thể thao ngoài trời. Đây là lợi thế vượt trội, khác biệt hẳn so với các khu dân cư cũ vốn thiếu tiện ích, hạ tầng chắp vá, biến nơi đây thành điểm sáng mới trên bản đồ đầu tư bất động sản phía Nam.

Đặc biệt, với sổ hồng từng lô và ra sổ nhanh chóng, ROX Living Kiến Tường mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong bối cảnh thị trường còn nhiều dự án vướng mắc pháp lý.

Vị trí trung tâm, cửa ngõ giao thương quốc tế cùng loạt dự án hạ tầng đang triển khai, trong khi giá bất động sản Kiến Tường hiện vẫn ở mức “giá trị thực”, Kiến Tường được giới đầu tư ví như “viên ngọc thô” đang được mài giũa. Sở hữu một sản phẩm tại ROX Living Kiến Tường đồng nghĩa với việc nắm giữ tài sản tích lũy bền vững, dễ dàng chuyển nhượng và gia tăng giá trị theo thời gian. Cơ hội sẽ nằm trong tay các nhà đầu tư nhạy bén nhìn thấy cơ hội và nhanh tay nắm giữ.

Với mức giá chỉ từ 17 triệu/m², ROX Living Kiến Tường được đánh giá là suất đầu tư vừa phải nhưng có dư địa tăng trưởng vượt trội khi hạ tầng và giao thương biên giới bùng nổ.