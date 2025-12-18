Cần Thơ: Dự kiến giá đất ở từ 1-1-2026 cao nhất hơn 177 triệu đồng/m2 18/12/2025 15:42

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ vừa trình thẩm định bảng giá đất trên địa bàn để chuẩn bị áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Ngày 17-12, Sở NN&MT TP Cần Thơ có tờ trình thẩm định bảng giá đất trên địa bàn TP gửi Hội đồng thẩm định giá đất.

Theo đó, sở này đề xuất phương án bảng giá đất áp dụng từ 1-1-2026 theo hướng cơ bản giữ nguyên mức giá quy định tại bảng giá năm 2024 của tỉnh Hậu Giang (cũ) và tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Khu vực phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Giá đất ở phường Ninh Kiều cao nhất

Kết quả bảng giá đất là dựa trên cơ sở kết quả điều tra giá thị trường của đơn vị tư vấn và có thực hiện điều chỉnh biến động tăng ở một số tuyến đường, khu vực, loại đất; căn cứ thu nhập bình quân đầu người của TP năm 2024 do cơ quan Thống kê TP đã công bố.

Theo đó, đối với đất ở (tại nông thôn và đô thị) khu vực các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Phước Thới, Thới Long, Trung Nhứt, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Tân Lộc, đề xuất mức tăng từ 20% - 40% so với bảng giá năm 2024.

Cụ thể, phường Ninh Kiều, cao nhất là đường Hòa Bình, có giá 177,8 triệu đồng/m2. Giá hiện hành (đã bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất) là 148,2 triệu đồng/m2, tăng 1,2 lần. Giá thấp nhất là hẻm 50, đường Quang Trung, 9,5 triệu đồng/m2 (tăng 1,41 lần so với giá hiện hành.

Đường Hòa Bình, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Phường Cái Khế, cao nhất là đường Nguyễn Trãi có giá 114 triệu đồng/m2, tăng 1,2 lần so với giá hiện hành; thấp nhất là Khu chung cư C Mậu Thân có giá 6,3 triệu đồng đồng/m2 (tăng 1,4 lần).

Phường Tân An, cao nhất là đường 3 Tháng 2 với giá 59,3 triệu đồng/m2, tăng 1,3 lần; thấp nhất Khu dân cư 91B - giai đoạn 3 (trừ các tuyến đường đã đặt tên) có giá 6,75 triệu đồng/m2 (vị trí mới).

Phường An Bình, cao nhất đường 3 Tháng 2 với giá 29,3 triệu đồng/m2, tăng 1,402 lần; thấp nhất đường Rạch Kè - Bờ Hồ, đường cặp rạch Cái Sơn (hai bên), đường Rau Mui - Mỹ Hòa, Đường cặp Rạch Sao là 1,5 triệu đồng/m2 (vị trí mới).

Phường Bình Thủy, cao nhất là đường Cách Mạng Tháng Tám với giá 28,4 triệu đồng/m, tăng 1,402 lần; thấp nhất gồm đường Thái Thị Nhạn; Khu tái định cư Hẻm 115, đường Cách Mạng Tháng Tám; Khu tái định cư Bành Văn Khuê, đường Trần Quang Diệu giá 4 triệu đồng/m2.

Phường Long Tuyền, cao nhất là đường Võ Văn Kiệt giá 15 triệu đồng/m2, tăng 1,299 lần; thấp nhất đường Rạch Chanh giá 2,9 triệu đồng/m2 (vị trí mới). Phường Thới An Đông, cao nhất Quốc lộ 91B (Đường Nguyễn Văn Linh) giá 18,5 triệu đồng/m2 (vị trí mới).

Phường Cái Răng, cao nhất đường Duy Tân giá 19,5 triệu đồng/m2. Phường Hưng Phú, cao nhất gồm 10 tuyến đường, với giá 11,7 triệu đồng/m2

Phường Ô Môn, cao nhất đường 26 tháng 3 với giá 32,3 triệu đồng/m2. Phường Phước Thới, cao nhất Chợ Phước Thới với giá 7,6 triệu đồng/m2.

Phường Thới Long, cao nhất Khu dân cư thương mại Bằng Tăng giá 8,6 triệu đồng/m2. Phường Trung Nhứt, cao nhất là đường tỉnh 921 có giá 5,5 triệu đồng/m2.

Giá đất tăng 10-20%

Khu vực các phường Vị Thanh, Vị Tân, Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Đại Thành, Ngã Bảy, Phú Lợi, Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Ngã Năm, Mỹ Quới, đề xuất mức tăng từ 10% đến 20% so với bảng giá đất năm 2024.

Phường Vị Thanh, cao nhất đường Châu Văn Liêm có giá 21,8 triệu đồng/m2, tăng 1,302 lần; thấp nhất đường Vị Bình B có giá 1,5 triệu đồng/m2.

Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Thủy. Ảnh: NHẪN NAM

Phường Vị Tân, cao nhất đường Ngô Quốc Trị có giá 18,6 triệu đồng/m2, tăng 1,15 lần. Phường Long Bình, cao nhất Khu Tái định cư khu vực Bình Thạnh B có giá 9,6 triệu đồng/m2, tăng 1,2 lần;

Phường Long Mỹ, cao nhất đường Cách Mạng Tháng Tám với giá 13,5 triệu đồng/m2, tăng 1,2 lần.

Phường Phú Lợi, cao nhất là đường Hai Bà Trưng với giá 50 triệu đồng/m2, tăng 1,3 lần; thấp nhất Hẻm 197 giá 400.000 đồng/m2.

Phường Sóc Trăng, cao nhất là đường Hùng Vương giá 40 triệu đồng/m2, tăng 1,2 lần. Phường Mỹ Xuyên, cao nhất đường Trần Hưng Đạo (phường 10 cũ) có giá 16 triệu đồng/m2, tăng 1,143 lần.

Giá đất ở nhiều xã giữ nguyên

Khu vực các xã Phong Điền, Nhơn Ái, Thới Lai, Đông Thuận, Trường Xuân, Trường Thành, Cờ Đỏ, Đông Hiệp, Trung Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, Thạnh An, Trường Long, Thạnh Phú, Thới Hưng, Thạnh Quới, đề xuất mức tăng từ 5% - 10% so với bảng giá năm 2024.

Xã Phong Điền, cao nhất đường Phan Văn Trị (Trục số 2, Khu trung tâm thương mại - hành chính huyện Phong Điền - nay là xã Phong Điền) giá 7,9 triệu đồng/m2.

Xã Nhơn Ái, cao nhất Đường tỉnh 932 giá 2,7 triệu đồng/m2.

Xã Trường Long, cao nhất Đường tỉnh 926 giá 2,21 triệu đồng/m2 (không tăng so với giá hiện hành)

Khu vực các xã còn lại giữ nguyên hoặc ở một số khu vực tăng không quá 5% so bảng giá đất năm 2024.