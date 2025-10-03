Quốc lộ 62 xuống cấp nghiêm trọng, dự án nâng cấp vẫn án binh bất động 03/10/2025 09:55

(PLO)- Tuyến Quốc lộ 62 xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông trong khi dự án nâng cấp đường vẫn chưa biết khi nào khởi công.

Quốc lộ 62, tuyến đường huyết mạch của tỉnh Tây Ninh và khu vực, kết nối trung tâm tỉnh với các xã vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Prey Vor, sau gần 30 năm khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường nhỏ hẹp, hư hỏng nặng… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Video: Quốc lộ 62 xuống cấp, dự án nâng cấp vẫn “án binh bất động”

Trước tình hình đó, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 được Bộ Xây dựng phê duyệt từ tháng 6-2025 với tổng vốn đầu tư hơn 3.240 tỉ đồng vẫn chỉ mới dừng ở bước đàm phán hiệp định vay Ngân hàng Thế giới, chưa xác định thời điểm khởi công.

Nguy hiểm rình rập trên con đường huyết mạch

Tuyến Quốc lộ 62 được xây dựng từ năm 1999, có điểm đầu nối Quốc lộ 1 và điểm cuối tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Prey Vor, dài gần 69km. Tuyến đường được đầu tư xây dựng với quy mô chủ yếu cấp IV đồng bằng, nền đường 9m, mặt đường láng nhựa từ 6-8m.

Quốc lộ 62 có chiều dài gần 69km hiện đang xuống cấp.

Đây là cửa ngõ quan trọng cho giao thương hàng hóa, kết nối các tuyến Quốc lộ 1, N2, N1, cao tốc TP.HCM - Trung Lương và nhiều đường tỉnh, giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng biên giới.

Tuy nhiên, sau gần ba thập kỷ vận hành, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường hẹp, ổ gà, lún sụt kéo dài. Nguy hiểm nhất là cống Rạch Chanh (Km4+330 – Km5+250) với dầm cầu nứt, trơ cốt thép, bê tông vỡ rơi xuống sông, lan can và lề bộ hành hư hỏng.

Nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Ở đoạn từ km5 đến km9 qua địa bàn xã Mỹ An, mặt đường lồi lõm, cống Rạch Chanh, Bắc Đông không còn đáp ứng tải trọng. Người dân sống dọc tuyến đường nhiều năm liền gửi kiến nghị lên cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Minh Hải (58 tuổi, xã Mỹ An) có nhà trên tuyến Quốc lộ 62 lo lắng: “Gần 10 ngày qua tôi đã chứng kiến 3 vụ tai nạn trên quốc lộ, một người chết và hai người bị thương. Đường hẹp và xấu, không cẩn thận là xảy ra tai nạn ngay, rất đau lòng. Mỗi lần địa phương tiếp xúc cử tri, người dân đều kiến nghị nhưng con đường vẫn thế, chưa thấy đầu tư mở rộng.”

Người dân phải để cành cây cảnh báo người đi đường né tránh.

Thực tế, chỉ tính riêng mỗi năm đã có hàng chục vụ tai nạn trên Quốc lộ 62, nhiều vụ cướp đi sinh mạng của người dân. Tình trạng nguy hiểm chực chờ trên tuyến đường huyết mạch này không còn là cảnh báo mà đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực.

Chậm một ngày, người dân thêm một ngày lo lắng

Ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, đánh giá nhiều năm qua tỉnh chỉ được cấp kinh phí duy tu 55 triệu đồng/km/năm, bằng một nửa nhu cầu.

“Kinh phí quá ít ỏi, chỉ đủ sửa chữa chắp vá. Tình hình mưa bão phức tạp thì đường càng hư hỏng nặng hơn” - ông Chương thừa nhận.

Lưu lượng phương tiện qua Quốc lộ 62 rất đông nên tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các dịp lễ, Tết.

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62. Đây là một trong ba dự án trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, với tổng mức đầu tư hơn 3.240 tỉ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đạt chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80km/h, mặt đường rộng 11m, xây dựng mới tuyến tránh thị trấn Tân Thạnh dài 8km. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 4,5 năm.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 62 vẫn đang giẫm chân tại chỗ.

Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân là do hiệp định vay vốn quốc tế vẫn chỉ dừng ở bước đàm phán. Điều này đồng nghĩa ngày khởi công chưa thể xác định. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng hiện hữu ngày càng xuống cấp, tai nạn tiếp tục xảy ra, đà phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Tháp Mười bị kìm hãm.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Trung ương sớm đầu tư tuyến Quốc lộ 62.

Dự án kéo dài gây bức xúc lớn. Mỗi năm, Quốc lộ 62 lại xảy ra hàng chục vụ tai nạn chết người. Nếu hiệp định vay vốn tiếp tục chậm, chúng tôi kiến nghị Chính phủ cho điều chỉnh sang vốn vượt thu của tỉnh để sớm khởi công. Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Mong mỏi của cử tri và trách nhiệm của cơ quan quản lý

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh mới đây đã đi khảo sát toàn tuyến. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Phạm Hùng Thái nhấn mạnh: “Càng để lâu, càng thiệt thòi cho người dân Đồng Tháp Mười. Chính phủ yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số nhưng nếu hạ tầng không đáp ứng sẽ không có động lực phát triển.”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62.

Qua nhiều văn bản, tỉnh liên tục kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí thêm vốn sửa chữa tạm thời để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, khi dự án nâng cấp đã có chủ trương, kinh phí duy tu định kỳ không còn được cấp đủ, chỉ còn các gói sửa chữa đột xuất nhỏ lẻ.

Điều này khiến người dân càng thêm sốt ruột. Trong lúc chờ đợi một công trình hiện đại, an toàn, họ vẫn phải gồng mình đi lại trên con đường không đảm bảo an toàn. Cử tri mong Quốc hội, Chính phủ sớm thúc đẩy, rút ngắn thủ tục vay vốn, hoặc điều chỉnh nguồn để dự án nhanh chóng triển khai, đảm bảo an toàn cho tuyến đường huyết mạch.