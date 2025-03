Quốc lộ 62 sẽ khởi công nâng cấp vào đầu năm 2026 22/03/2025 15:35

Trong bối cảnh phát triển hạ tầng giao thông ngày càng trở nên cấp thiết, tỉnh Long An đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ huyết mạch 62, N1, N2.

Video : Quốc lộ 62 hiện hữu đường nhỏ hẹp, lưu lượng xe rất đông

Trong đó Quốc lộ 62 đang hoàn thiện thủ tục để được đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hệ thống giao thông của tỉnh mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các vùng trọng điểm kinh tế khác. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đi kèm với những thách thức đáng kể, đặc biệt là về vốn đầu tư và tiến độ thực hiện.

Nâng cấp hạ tầng – Yêu cầu cấp thiết

Tại buổi làm việc ngày 21-3 với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh đầu tư nâng cấp quốc lộ 62, N1 và N2.

Ông Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Ảnh: HUỲNH DU

Quốc lộ 62, tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm TP. Tân An về Đồng Tháp Mười và khu vực biên giới Campuchia, đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 25 năm khai thác. Cử tri và người dân địa phương đã liên tục kiến nghị về tình trạng này trong nhiều năm qua.

Quốc lộ 62 mặt đường nhỏ hẹp không đảm bảo cho lưu lượng xe ngày càng tăng. Ảnh: HD

Trước đây Bộ Giao thông Vận tải từng lập dự án nâng cấp quốc lộ 62 lên tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, với tốc độ thiết kế 80 km/h, mặt đường rộng 11m gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được bố trí vốn.

Cùng với đó, Long An cũng đề xuất nâng cấp quốc lộ N2 theo quy mô 6 làn xe trong giai đoạn 2026-2030. Tuyến đường dài khoảng 77km, được xem là trục giao thông chiến lược, kết nối với nhiều tuyến quan trọng như quốc lộ 1, quốc lộ 62, N1, cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Nhưng hiện nay, với chỉ 2 làn xe và hơn 20 năm sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp, gây ra nhiều vấn đề về an toàn giao thông và ùn tắc.

Tuyến quốc lộ N2 đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 74km. Ảnh: HUỲNH DU

Ngoài ra, Long An cũng kiến nghị bố trí vốn đầu tư quốc lộ N1 trong giai đoạn 2026-2030. Tuyến đường này có chiều dài 235km, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế cửa khẩu và đảm bảo an ninh quốc phòng dọc biên giới từ Long An đến Kiên Giang.

Quốc lộ 62 khởi công nâng cấp vào năm 2026

Dù nhận được sự đồng thuận từ Phó Thủ tướng và các bộ ngành, nhưng việc triển khai các dự án hạ tầng này vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên là vấn đề vốn đầu tư, khi các tuyến đường này cần nguồn kinh phí lớn để nâng cấp đồng bộ. Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã được kiến nghị bố trí ngân sách cho từng dự án, nhưng tiến độ giải ngân và phê duyệt vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ.

Bên cạnh đó, quá trình nâng cấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hiện tại, đòi hỏi kế hoạch thi công hợp lý để tránh gây xáo trộn lớn. Ngoài ra, việc quản lý, giám sát chất lượng công trình cũng là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo các tuyến đường sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An. Ảnh: HD

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự phát triển của Long An và tin tưởng rằng với sự quyết liệt, minh bạch trong quá trình triển khai, tỉnh sẽ đạt được mục tiêu đề ra vào năm 2025. Đồng thời, ông cũng yêu cầu các bộ, ngành làm việc trực tiếp với Long An để thống nhất giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phạm Minh Hà phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Long An. Ảnh:HD

Riêng đối với quốc lộ 62, thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, đã trình Thủ tướng phê duyệt dự án và dự kiến hoàn thành thủ tục trong năm 2025, để có thể khởi công vào đầu năm 2026 và việc hoàn thiện dự án này vào cuối năm 2027.

Nếu kế hoạch này được thực hiện đúng tiến độ, hệ thống giao thông Long An không chỉ được cải thiện đáng kể mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với những bước đi mạnh mẽ này, Long An đang đứng trước cơ hội lớn để vươn lên, trở thành một trung tâm kinh tế - giao thông quan trọng của khu vực phía Nam.