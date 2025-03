Sáng nay, TAND TP.HCM xét xử cựu chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền, tiếp tay khai thác cát lậu 24/03/2025 08:32

(PLO)- Sau khi tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát lậu, cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã nhận 300.000 USD, sau đó đã trả lại 250.000 USD.

Ngày 24-4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 44 bị cáo trong vụ án cựu chủ tịch tỉnh An Giang bị cáo buộc nhận tiền, tiếp tay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu.

Cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình bị xét xử về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và rửa tiền.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình được dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phiên tòa kéo dài đến ngày 4-4. HĐXX do thẩm phán Phạm Lương Toản - chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự ủy quyền của VKSND Tối cao gồm các kiểm sát viên: bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thùy Trang và các ông Phạm Đức Long, Lưu Hoàng Tuấn và Phạm Văn Hiền.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến năm 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát; điều chỉnh trữ lượng khai thác cát tại huyện Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang theo hình thức chỉ định, Lê Quang Bình đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, chỉ đạo đồng phạm đưa hối lộ để tác động đến các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang.

Sau khi được cấp phép, Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép để bán tổng khối lượng 3.710.751 m3 cát thu lời bất chính hơn 293 tỉ đồng.

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, Bình đã chỉ đạo đồng phạm mua bán hóa đơn để hợp thức tiền bán cát; nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản lòng vòng và đưa lại cho Bình 170 tỉ đồng. Bình đã sử dụng trả nợ, phục vụ chi phí hoạt động khai thác cát và sử dụng cá nhân, đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ôtô.

Cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cũng theo cáo trạng, cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo Nguyễn Bảo Trung (chánh văn phòng), Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khai thác cát khi chưa đủ điều kiện.

Sau khi được tạo điều kiện, Lê Quang Bình đã 6 lần đến trụ sở UBND tỉnh An Giang để đưa cho cựu chủ tịch Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD để cảm ơn. Bị can Bình chủ động trả lại 250.000 USD và nộp lại 50.000 USD trong quá trình điều tra.

Xuyên suốt quá trình tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68, Lê Quang Bình đã nhiều lần đưa tiền cho Trần Anh Thư hơn 961 triệu đồng để sửa nhà và biếu Tết; 20 lần đưa cho Nguyễn Việt Trí hơn 3 tỉ đồng.