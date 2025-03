Cựu tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 cùng 43 bị cáo khác sắp hầu tòa 04/03/2025 18:54

(PLO)- Cáo trạng cáo buộc các bị can có chức vụ, quyền hạn tại Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang đã tạo điều kiện để Trung Hậu 68 được cấp phép khai thác cát lậu.

Ngày 4-3, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án đưa, nhận hối lộ để khai thác cát trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TN&MT An Giang và các đơn vị liên quan ra xét xử sơ thẩm.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra từ ngày 24-3 đến ngày 4-4.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Lương Toản. Thành phần HĐXX còn có thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và 3 hội thẩm nhân dân.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự ủy quyền của VKSND Tối cao gồm các kiểm sát viên: Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thùy Trang và các ông Phạm Đức Long, Lưu Hoàng Tuấn và Phạm Văn Hiền.

Bị can Lê Quang Bình (ngoài cùng bên trái) và một số bị can khác trong vụ án. Ảnh: BCA

44 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước...

Trong đó, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình bị xét xử về tội đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí bị xét xử tội nhận hối lộ. Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị xét xử tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2020 đến năm 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép cho Công ty Trung Hậu 68 thăm dò, khai thác cát; điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát tại khu mỏ cát vật liệu xây dựng thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang theo hình thức chỉ định, Lê Quang Bình đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, chỉ đạo đồng phạm đưa hối lộ để tác động đến các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang.

Kết quả xác định, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép để bán tổng khối lượng 3.710.751 m3 cát thu lời bất chính hơn 293 tỉ đồng.

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng... Lê Quang Bình đã sử dụng 18 tỉ đồng để trả nợ, 39 tỉ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát và 41 tỉ đồng nhu cầu cá nhân; 47 tỉ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ôtô.

Bị can Trần Anh Thư. Ảnh: BCA

Đối với các bị cáo có chức vụ, quyền hạn tại Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang đã tạo điều kiện để Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khai thác cát lậu.

Cựu chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện hoạt động của UBND tỉnh và đã chỉ đạo Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không qua đấu giá.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình đã nhận 300.000 USD tiền cảm ơn từ Lê Quang Bình và đã chủ động trả lại 250.000 USD. Còn lại 50.000 USD, bị cáo này đã tự nguyện nộp khắc phục khi làm việc với cơ quan điều tra.

Đối với Trần Anh Thư, bị cáo này đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí giúp cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định; ký Giấy phép khai thác khoảng sản để khai thác cát cung cấp cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng chủ trương và nhận hối lộ số tiền 961 triệu đồng từ Bình.

Bị cáo Nguyễn Việt Trí đã giúp cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và tổ chức khai thác cát trái phép; sửa độ sâu đáy sông trên giấy tờ để công ty này thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường và nâng công suất khai thác… Trí đã 20 lần nhận tổng cộng hơn 3 tỉ đồng từ Lê Quang Bình và đồng phạm.