Tổng Giám đốc điều hành đường dây khai thác cát lậu thế nào?

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án đưa, nhận hối lộ để khai thác cát trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở Tài nguyên & Môi trường An Giang và các đơn vị liên quan.

44 bị can bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ; vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước...

Trong đó, bị can Lê Quang Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 bị truy tố về tội đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng, sau khi Công ty Trung Hậu 68 được UBND tỉnh An Giang cấp các giấy phép và nâng công suất khai thác cát tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân để cung cấp cát cho các công trình trọng điểm, Bình đã cùng đồng phạm khai thác cát lậu để bán hưởng lợi.

Kết quả điều tra xác định, từ 24-12-2021 đến 29-7-2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác tổng cộng hơn 5 triệu m3 cát. Trong đó, cung cấp cho 4 dự án theo quy định hơn 1,3 triệu m3 cát và tổ chức bán cát cho các đơn vị, cá nhân ngoài giấy phép hơn 3,7 triệu m3 cát, trị giá hơn 293 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, Lê Quang Bình là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty cũng như các chi nhánh. Bình đã bán các vị trí xáng cạp tại mỏ cát để các đơn vị, cá nhân tự do khai thác cát trái phép và chỉ đạo các Phó Tổng Giám đốc Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống và Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Lịnh để cung cấp cho các công trình cũng như bán cho khách ngoài, thông qua “cò cát” để bán cát ra ngoài, thu tiền bán cát...

Cụ thể, cuối tháng 12-2021, Hoàng Hải Thụy được Bình bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc và giao sắp xếp các vị trí xáng cạp khai thác tại mỏ. Thuỵ liên hệ với khách hàng mua cát, sắp xếp xà lan đến nhận cát tại từng xáng cạp, đồng thời sử dụng tài khoản mở 4 ngân hàng để nhận tiền thanh toán mua cát, nhận tiền mặt từ các “cò cát” sau đó chuyển cho các cá nhân mà Bình chỉ định hoặc đưa tiền mặt cho Bình.

Ngoài ra, để che giấu nguồn gốc 170 tỉ đồng tiền khai thác cát trái phép, Thụy đã nhận thanh toán tiền cát bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của các cá nhân để nhận. Sau đó, Thụy chuyển 170 tỉ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng để Bình sử dụng.

Đối với Nguyễn Tấn Lịnh, được Bình bổ nhiệm giám đốc điều hành công ty từ đầu năm 2020, Lịnh có nhiệm vụ quản lý hành chính, theo dõi các hợp đồng cung cấp cát cho các dự án, theo dõi số lượng cát khai thác bán ra ngoài; theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, nghiệm thu thanh toán với khách hàng… Lịnh được trả lương 40 triệu đồng/tháng và làm việc đến ngày 15-1-2023 thì nghỉ việc.

Sau khi Lịnh nghỉ việc, Lê Trọng Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) được phân công làm thêm Giám đốc Công ty Trung Hậu - Chi nhánh An Giang, phụ trách hoạt động tài chính và cùng Thụy khai thác cát trái phép.

Số tiền bán cát khai thác trái phép không hạch toán vào sổ sách và được Thụy chuyển tiền vào tài khoản của công ty tại Chi nhánh An Giang với các hình thức như cho vay, đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Hải và kế toán chi nhánh…

Đối với Võ Truyền Thống (phó tổng giám đốc công ty) được phân công liên hệ, theo dõi việc thực hiện hợp đồng cung cấp cát cho công trình xây dựng và đại diện công ty tham gia các cuộc họp với UBND tỉnh và các sở, ban ngành tại tỉnh An Giang.

Đầu năm 2023, theo chỉ đạo của Bình, Thống đã bán trái phép 5.261 m3 cát trị giá 416 triệu đồng cho Công ty Văn Hiến; thống nhất với Lê Trọng Hải bán cho Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn để đưa vào Dự án đường dẫn cầu Rạch Miễu (không thuộc các dự án được cấp phép) 35.935 m3 cát trị giá 2,8 tỉ đồng; bán 103.055 m3 cát trị giá 7,1 tỉ đồng bán ra ngoài thị trường.

Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cảm ơn cho quan chức

Để việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác và tăng công suất khai thác tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, Bình đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 961 triệu đồng, Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang) 2,3 tỉ đồng và 30.000 USD. Bình còn đưa 300.000 USD để cảm ơn Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).

Quá trình điều tra, truy tố, Lê Quang Bình đã nộp khắc phục số tiền 5,7 tỉ đồng và 20.000 USD.