TP Thủ Đức đề xuất từ 34 phường giảm còn 9 phường sau sắp xếp 25/03/2025 21:19

Thực hiện Kết luận 127/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, TP Thủ Đức đã có đề xuất phương án sắp xếp 34 phường trên địa bàn thành các đơn vị hành chính cơ sở.

Theo đó, TP Thủ Đức đề xuất 1 phương án: từ 34 phường hiện hữu sắp xếp thành 9 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp cơ sở, giảm 23 ĐVHC cấp xã (tỷ lệ 67,64%). Trong đó, có 5/9 ĐVHC cấp cơ sở mới đạt tiêu chuẩn (tỷ lệ 55,55%). Cụ thể như sau:

1. Phường Thủ Đức 1: có diện tích tự nhiên 24,77 km2 (tỷ lệ 71%), quy mô dân số 112.179 người (tỷ lệ 224%); trên cơ sở nhập nguyên trạng 5 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền và Thủ Thiêm. Phường là ĐVHC cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn (5 ĐVHC cấp xã và 1 ĐVHC cấp cơ sở mới).

2. Phường Thủ Đức 2: diện tích tự nhiên 14,22 km2 (tỷ lệ 41%), quy mô dân số 172.934 người (tỷ lệ 346%); trên cơ sở nhập nguyên trạng 2 phường là Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước.

3. Phường Thủ Đức 3: có diện tích tự nhiên 10,71 km2 (tỷ lệ 31%), quy mô dân số 149.252 người (tỷ lệ 299%); trên cơ sở nhập nguyên trạng 3 phường là Bình Chiểu, Tam Bình và Tam Phú.

4. Phường Thủ Đức 4: diện tích tự nhiên 10,94 km2 (tỷ lệ 31%), quy mô dân số 129.762 người (tỷ lệ 260%); trên cơ sở nhập nguyên trạng 2 phường là Linh Trung và Linh Xuân.

5. Phường Thủ Đức 5: diện tích tự nhiên 34,23 km2 (tỷ lệ 98%), quy mô dân số 153.624 người (tỷ lệ 346%); trên cơ sở nhập nguyên trạng 3 phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú.

6. Phường Thủ Đức 6: diện tích tự nhiên 46,95 km2 (tỷ lệ 134%), quy mô dân số 83.021 người (tỷ lệ 116%). Phường được sắp xếp trên cơ sở nhập nguyên trạng 3 phường Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh. Đây là ĐVHC cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số.

7. Phường Thủ Đức 7: diện tích tự nhiên 36,85 km2 (tỷ lệ 105%), quy mô dân số 169.292 người (tỷ lệ 339%); trên cơ sở nhập nguyên trạng 5 phường: Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu. Đây là ĐVHC cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số.

8. Phường Thủ Đức 8: diện tích tự nhiên 20,95 km2 (tỷ lệ 60%), quy mô dân số 261.055 người (tỷ lệ 522%). Phường được sắp xếp trên cơ sở nhập nguyên trạng 6 phường: Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B. Đây là ĐVHC cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn (6 ĐVHC cấp xã và 1 ĐVHC cấp cơ sở mới).

9. Phường Thủ Đức 9: diện tích tự nhiên 11,95 km2 (tỷ lệ 34%), quy mô dân số 175.941 người (tỷ lệ 352%). Phường được sắp xếp trên cơ sở nhập nguyên trạng 05 phường: Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Trường Thọ. Đây là ĐVHC cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn (5 ĐVHC cấp xã và 1 ĐVHC cấp cơ sở mới).

Hồi đầu tháng 3-2025, Thành ủy Thủ Đức đã gửi văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức rà soát, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường.

Thành ủy TP Thủ Đức đề nghị UBND TP Thủ Đức rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng 34 phường trên địa bàn theo các tiêu chí quy định hiện hành, trong đó xác định rõ những phường chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng thời, đánh giá cụ thể về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội gắn với quy hoạch chung của TP Thủ Đức với 9 phân vùng, đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và các yếu tố đặc thù khác của từng phường.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND TP Thủ Đức xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng sáp nhập các phường chưa đạt tiêu chuẩn.

Đầu năm 2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040. Theo quy hoạch này, TP Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo với 9 phân vùng.