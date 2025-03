Đề xuất chia quận Gò Vấp thành 3 phường với tên gọi An Nhơn, Thông Tây Hội và Gò Vấp 25/03/2025 18:03

(PLO)- Quận Gò Vấp đề xuất tổ chức lại 12 phường thành ba đơn vị cấp cơ sở, lần lượt đặt tên là Gò Vấp, An Nhơn, Thông Tây Hội.

Thực hiện Kết luận 127/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mới đây quận Gò Vấp đã có đề xuất phương án sắp xếp 12 phường trên địa bàn quận thành các đơn vị hành chính cơ sở.

Hai phương án chia tách quận Gò Vấp

Cụ thể, quận đề xuất hai phương án sắp xếp. Trong đó, nhập phường 1, 3, 5, 10 thành phường Gò Vấp. Phường mới có diện tích 6,60 km2, dân số là 242.151 người.

Nhập phường 6, 15, 16, 17 thành phường An Nhơn. Phường mới có diện tích 6,10 km2, dân số 200.628 người.

Nhập phường 8, 11, 12, 14 thành phường Thông Tây Hội. Phường mới có diện tích 7,05 km2, dân số 250.839 người.

Quận Gò Vấp đề xuất tổ chức lại 12 phường thành 3 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngoài ra, quận Gò Vấp cũng đưa ra phương án sáp nhập phường 1, 5, 6, phần lớn phường 3 (gần hết diện tích của phường 3) và một phần phường 17 thành phường Gò Vấp. Phường mới có dân số 257.023 người và diện tích là 7,14 km2.

Nhập phường 10, 11, 15, 16, một phần nhỏ phường 3 (chiếm diện tích 0,006 km2) và một phần phường 17 thành phường Thông Tây Hội. Phường mới có dân số 243.523 người và diện tích là 6,78 km2.

Nhập phường 8, 12, 14 thành phường An Hội. Phường mới có dân số 193.072 người và diện tích là 5,81 km2.

Tên mới gắn với lịch sử văn hoá

Nói về việc đặt tên cho các phường mới, lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết các tên Gò Vấp, An Nhơn, Thông Tây Hội gắn với địa danh và di tích lịch sử văn hóa của địa phương. Gò Vấp có bốn đình xưa là Thông Tây Hội, Hạnh Thông, An Nhơn và An Hội.

“Về tên Gò Vấp, ban đầu quận dự kiến đặt tên Hạnh Thông hoặc An Nhơn nhưng cuối cùng chọn tên Gò Vấp nhằm gắn với lịch sử, văn hoá phát triển của địa phương” - vị này nói thêm.

Đề xuất tổ chức ba đơn vị cấp cơ sở của quận Gò Vấp được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Cụ thể, UBND TP chỉ đạo phải giảm 70% số lượng phường trên toàn bộ TP.HCM. Quận Gò Vấp có 12 phường, nếu giảm 70% số lượng sẽ còn lại 3,6 phường.

Hiện quận Gò Vấp có tổng diện tích 19,75 km2, nếu chọn phương án bốn đơn vị hành chính sẽ không đảm bảo về diện tích tối thiểu (5,5 km2/đơn vị). Do vậy, quận Gò Vấp đề xuất chọn ba đơn vị hành chính cấp cơ sở thuộc TP.HCM, giảm chín đơn vị cấp xã, đạt tỉ lệ 75%.

Phương án này được đánh giá để phù hợp với số lượng, phù hợp quy hoạch, phát triển đô thị, cân đối động lực phát triển giữa các vùng, dư địa phát triển kinh tế - xã hội và diện tích tối thiểu của các đơn vị hành chính cấp cơ sở.