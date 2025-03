Quận Bình Tân sẽ có 'siêu phường' gần 300.000 dân 26/03/2025 20:04

(PLO)- Quận Bình Tân đề xuất sắp xếp từ 10 phường giảm còn 3 phường, gọi tên lần lượt là Bình Hưng Hòa, An Lạc, Tân Tạo. Trong đó, phường Bình Hưng Hòa mới có quy mô dân số hơn 294.000 dân.

UBND quận Bình Tân, TP.HCM vừa có đề xuất với Sở Nội vụ TP.HCM phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Hiện quận Bình Tân hiện có 10 phường, diện tích khoảng 52 km2, quy mô dân số hơn 763.000 dân. Quận này đề xuất sắp xếp từ 10 phường giảm còn 3 phường phân theo ranh địa giới, giảm 7 phường (tỉ lệ 70%).

Quận Bình Tân đề xuất sắp xếp từ 10 phường giảm còn 3 phường. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cụ thể, đề xuất phường Bình Hưng Hòa được thành lập trên cơ sở nhập phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hoà A và Bình Hưng Hoà B. Phường mới diện tích tự nhiên 16,5 km2, quy mô dân số 294.872 người.

Phường An Lạc được thành lập trên cơ sở nhập phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông và Bình Trị Đông B. Phường mới có diện tích tự nhiên 13,4 km2, quy mô dân số 252.178 người.

Phường Tân Tạo được thành lập trên cơ sở nhập phường Tân Tạo, Tân Tạo A và Bình Trị Đông A. Phường mới có diện tích tự nhiên 22,065 km2, quy mô dân số 216.704 người.

Như vậy, cả 3 phường mới được chia tách từ quận Bình Tân đều đạt tỉ lệ 589% về quy mô dân số. Trong đó phường Bình Hưng Hoà mới có gần 300.000 dân, đạt tỉ lệ 589,74% về quy mô dân số.

Nói về tên các phường mới, lãnh đạo quận Bình Tân cho biết đây là tên các xã trước đây. “Các xã Bình Hưng Hoà, An Lạc, Tân Tạo từng được công nhận là xã anh hùng”- vị này thông tin.

Năm 2003, quận Bình Tân được thành lập trên cơ sở chia tách từ 3 xã Tân Tạo, xã Bình Hưng Hòa, xã Bình Trị Đông và thị trấn An Lạc (thuộc huyện Bình Chánh cũ) và được cơ cấu thành 10 phường.