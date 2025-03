Vợ chồng trẻ xót xa nhìn vườn chanh dây bị kẻ xấu chặt gốc 30/03/2025 08:47

Ngày 30-3, Công an xã Kon Gang (huyện Đăk Đoa, Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vườn chanh dây của một hộ dân bị kẻ xấu phá hoại, gây thiệt hại nặng.

Theo đó, vụ việc đã được Công an xã Kon Gang tiếp nhận thông tin, kiểm tra hiện trường. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền của công an xã nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp thụ lý, điều tra.

Vườn chanh dây bị phá hoại là của gia đình anh Nguyễn Văn Giỏi (38 tuổi, thôn Ktu, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai). Kết quả kiểm tra có 61 gốc chanh dây bị cắt, chặt ngang gốc, ước tính thiệt hại hơn 60 triệu đồng.

 Vườn chanh của anh Nguyễn Văn Giỏi bị kẻ xấu chặt 61 cây, gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: LK.

Anh Nguyễn Văn Giỏi, cho biết đã phát hiện sự việc vườn chanh dây bị chặt phá vào sáng 28-3. Toàn bộ 61 gốc chanh dây đang vào mùa, chuẩn bị thu hoạch bị cắt, chặt ngang gốc không có khả năng phục hồi.

“Phát hiện sự việc, chân tay tôi bủn rủn không đi được. Toàn bộ vốn, công sức gia đình tôi đầu tư vào đây mất sạch. Vườn chanh dây chỉ còn 15 ngày nữa là thu hoạch rồi”, anh Giỏi buồn rầu.

Theo anh Giỏi, trung bình một cây chanh dây thu từ 25-30 kg quả/đợt, giá như hiện nay từ 28.000 – 30.000 đồng/kg thì đợt thu hoạch đầu tiên trong năm thu hơn 40 triệu đồng. Trong khi chi phí đầu tư ban đầu 15-20 triệu đồng.

Ngoài việc chặt chanh dây, bét tưới nước của cửa vườn cây cũng bị kẻ xấu lấy trộm. Kiểm tra hiện trường, có hai dấu vết, một là dùng kéo cắt, hai là dấu vết dùng dao rựa chém.

Đi thăm, kiểm tra lại vườn cây, anh Giỏi không kiềm được cảm xúc tiếc nuối do vườn chanh dây đang tốt tươi, quả trĩu cành nay đã héo úa, quả bắt đầu có dấu hiệu teo tóp lại.

Quả chanh dây bị teo tóp sau khi bị chặt.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nga (vợ anh Giỏi), bức xúc: “Giờ hai vợ chồng tôi hoang mang lắm, không biết vườn chanh dây của mình còn tiếp tục bị phá hay không. Tôi mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm để trả lại bình yên cho nhân dân”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên đại bàn tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra nhiều vụ phá hoại cây trồng của nông dân tại các huyện Mang Yang, Đăk Đoa, Ia Grai... Riêng vụ việc chặt cà phê, hồ tiêu của chị Giang Phương Thanh (xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) cơ quan điều tra đã bắt được thủ phạm gây ra vụ việc là người anh rể.

Nguyễn Thị Thanh Nga (vợ anh Giỏi) lo lắng kẻ gian tiếp tục phá hoại vườn cây.