Khởi tố bị can anh rể hủy hoại vườn cà phê em vợ 27/02/2025 15:53

(PLO)- Cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh rể phá hoại vườn cà phê em vợ do thù hằn, ghen tuông.

Chiều 27-2, nguồn tin PLO, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thêm (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley) đề điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Bị can Đặng Văn Thêm là thủ phạm chặt phá vườn cà phê, hồ tiêu, sầu riêng của chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) trong hai ngày liên tục 12 và 14-2. Thêm là anh rể của bị hại.

Bị can Đặng Văn Thêm. Ảnh: CA.

Như PLO đưa tin, ngày 14-2, chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) bàng hoàng, phát hiện vườn cà phê của mình bị kẻ xấu phá hoại lần thứ 2. Thống kê có gần 100 cây cà phê, gần 200 cây hồ tiêu và bốn cây sầu riêng bị cưa hạ.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mang Yang phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley vào cuộc điều tra, xác định. Từ camera an ninh của người dân gần đó, công an phát hiện hình ảnh người đàn ông đi xe máy lướt qua khoảng 2 giây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người có dấu hiệu tình nghi là Đặng Văn Thêm. Ban đầu, Thêm không thừa nhận, nhưng qua đấu tranh, với nhiều chứng cứ rõ ràng nên Thêm đã cúi đầu nhận tội.

Công an đưa Đặng Văn Thêm đi thực nghiệm hiện trường.

Đặng Văn Thêm khai, có mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm với chị Thanh nên nảy sinh ý định đe dọa, phá vườn cây. Thêm cho biết, đã cho chị Thanh mượn 300 triệu đồng mua vườn cà phê nhưng đến nay mới trả 100 triệu đồng. Đồng thời, Thêm nghi ngờ chị Thanh có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định cưa hạ vườn cà phê.

Nói về vụ việc trên, chị Giang Phương Thanh, cho biết rất bất ngờ khi biết thủ phạm là anh rể. Trước thời điểm xảy ra, nhà chị thường xuyên bị kẻ xấu ném đá, đốt máy bơm nước.

Trước đó, sau khi chị ly hôn chồng ở tỉnh Lâm Đồng, Đặng Văn Thêm tích cực hỗ trợ đưa mẹ con chị qua tỉnh Gia Lai sinh sống và cho mượn tiền mua vườn cà phê.

Chị Giang Phương Thanh khóc nức nở khi phát hiện vườn cây bị kẻ xấu phá hoại lần hai.

Theo chị Thanh, Thêm đã dùng giấy cho mượn tiền để uy hiếp, nhiều lần cưỡng ép chị quan hệ tình cảm ngoài ý muốn. Quá đáng hơn, Thêm còn yêu cầu chị dọn về ở chung nhà với vợ chồng mình nhưng chị không đồng ý.