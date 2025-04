Một phụ nữ ở Phú Yên mở nhiều dây huê hụi chiếm đoạt gần 700 triệu đồng 22/04/2025 21:48

Ngày 22-4, một nguồn tin cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyết Mai (53 tuổi, ngụ xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2002, Nguyễn Thị Tuyết Mai tổ chức cho nhiều người dân ở xã An Phú chơi huê để hưởng hoa hồng.

Thời gian đầu hoạt động, Mai tạo được lòng tin của nhiều người chơi.

Cơ quan điều tra tống đạt các lệnh tố tụng đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai. Ảnh: LH

Tuy nhiên, từ năm 2016, một số người chơi hốt huê nhưng không đóng lại tiền huê chết khiến Mai bị thâm hụt nợ.

Để có tiền chi tiêu cá nhân, Mai lợi dùng lòng tin của nhiều người để mở nhiều dây huê mới, không để các thành viên tham gia chơi huê biết nhau, đưa ra lãi suất cao để đánh vào tâm lý người chơi.

Khi đến cuối kỳ, Mai không tổ chức mở huê mà tự ý hốt huê chiếm đoạt toàn bộ tiền của những người tham gia chơi.

Theo cảnh sát, từ tháng 9-2019 đến 9-2020, Mai đã chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của 21 người.