Công an phong toả, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực phát hiện nhiều bộ xương, hộp sọ 23/04/2025 22:42

Tối 23-4, Công an xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng cơ quan chức năng đang phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực phát hiện nhiều hộp sọ, xương ở hang Lèn Chùa.

Khu vực Lèn Chùa, xã Nghĩa Thành.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân đi vào khu vực hang Lèn Chùa thì bất ngờ phát hiện hai hộp sọ và nhiều bộ phận xương ở cửa hang nên trình báo cơ quan chức năng.

Người dân cho biết khi tiến sâu vào trong hang phát hiện nhiều bộ xương, hộp sọ…

Nhiều người dân đến xem và mang theo hương đến thắp hương, cầu nguyện…

Người dân đi sâu vào trong hang Lèn Chùa phát hiện nhiều xương, hộp sọ.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thành cho biết ngay sau khi nhận được tin báo đã cử lực lượng đến hiện trường và báo cáo lên cơ quan chức năng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn và Trung đoàn 26 (Bộ Quốc phòng) cũng đã đến kiểm tra hiện trường và cho biết khu vực này nằm trong quy hoạch đất dự phòng phục vụ quốc phòng.

Công an tại hiện trường.

Hiện do trời tối nên lực lượng chức năng chưa thể khai quật, cất bốc hết số xương trong hang động này.

Công an xã Nghĩa Thành đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An lấy mẫu để giám định, làm rõ.