Vụ anh rể phá hoại vườn cà phê em vợ: Dựng hiện trường, giám định thiệt hại để khởi tố 17/02/2025 21:47

(PLO)- Công an huyện Mang Yang đã đưa Đặng Văn Thêm đi thực nghiệm hiện trường và giám định thiệt hại tài sản để khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản.

Chiều tối 17-2, nguồn tin PLO cho biết, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) đã đưa ông Đặng Văn Thêm (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley), là thủ phạm phá hoại vườn cà phê của em vợ đi thực nghiệm hiện trường.

Đồng thời, cơ quan công an tiến hành định giá tài sản bị thiệt hại để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thêm về hành vi hủy hoại tài sản.

Công an đưa ông Đặng Văn Thêm đi thực nghiệm hiện trường cưa hạ vườn cà phê. Ảnh: CA.

Như PLO thông tin, ngày 14-2, chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) bàng hoàng, phát hiện vườn cà phê của mình bị kẻ gian phá hoại lần thứ 2. Thống kê có gần 100 cây cà phê, 200 cây hồ tiêu và bốn cây sầu riêng bị cưa hạ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mang Yang phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley cử lực lượng kiểm tra hiện trường, khoanh vùng những người tình nghi. Đến ngày 16-2, Công an huyện Mang Yang quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Thêm.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành giám định thiệt hại để hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản. Ảnh: CA.

Tại cơ quan công an, Thêm khai nhận hành vi phạm tội của mình, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc. Thêm nghi ngờ chị Thanh có quan hệ với người đàn ông khác nên ghen tuông, nảy sinh ý định hủy hoại vườn cà phê, hồ tiêu, sầu riêng để đe dọa, trả thù.

Được biết, Thêm là anh rể của chị Giang Phương Thanh, giữa hai người có quan hệ tình cảm trong thời gian dài. Trước khi vụ việc xảy, Thêm vẫn sống với vợ con tại thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang.