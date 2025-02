Người phụ nữ khóc ngất khi vườn cây bị kẻ gian phá hoại lần 2 14/02/2025 15:35

Ngày 14-2, trao đổi với PLO, Thiếu tá Nguyễn Trọng Lợi, Trưởng Công an xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mang Yang và Công an xã đang tích cực điều tra vụ hủy hoại, chặt phá cây trồng của một hộ dân trên địa bàn.

Vườn cây của chị Giang Phương Thanh ở xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: LK.

Vườn cây bị kẻ gian phá hoại là của gia đình chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, ngụ xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đak Ta Ley đã kiểm tra, lập biên bản hiện trường và mời những người liên quan lên làm việc.

“Do đang được điều tra, xác minh nên chưa thể cung cấp thêm thông tin”, Thiếu tá Lợi nói.

Sáng 14-2, chị Giang Phương Thanh dẫn PV ra vườn cà phê tại thôn Nhơn Thọ (xã Đak Ta Ley). Chứng kiến cảnh vườn cây tiếp tục bị kẻ gian cưa hạ lần thứ hai, chị Thanh ngồi bệt trên mặt đất khóc nghẹn.

Bên cạnh những cành cà phê, sầu riêng, hồ tiêu đang khô héo do bị phá hoại lần trước là những cây cà phê bị cưa hạ ngay trong tối 13-2. Những cây trồng này nghi bị kẻ gian dùng cưa phá hoại.

Cây cà phê đang thời kỳ kinh doanh, phát triển xanh tốt bị kẻ gian cưa hạ.

Chị Thanh nghẹn ngào nói: “Sáng 12-2, tôi phát hiện vườn cây bị kẻ gian chặt phá hàng loạt, với 200 trụ tiêu, 35 cây cà phê và bốn cây sầu riêng. Tôi đã báo cơ quan công an xuống điều tra. Vụ việc chưa có kết quả thì tối 13-2, vườn cây của tôi lại bị kẻ gian tiếp tục phá hoại lần hai”.

Chị Thanh cho biết, năm 2024 chị từ Lâm Đồng qua Gia Lai mua lại vườn cây của ông LVB (ngụ tỉnh Bình Định) giá gần 400 triệu đồng và định cư đến nay, không xảy ra mâu thuẫn với ai. Cách đây vài hôm, chị có phát sinh mâu thuẫn với một người đàn ông liên quan đến việc làm hồ sơ đất đai và hôm sau thì xảy ra sự việc.

Chị Giang Phương Thanh khóc ngất khi thấy vườn cây bị kẻ gian phá hoại lần thứ 2.

“Tôi mẹ góa con côi, phải nuôi hai con nhỏ nên điều kiện gia đình rất khó khăn, đang vay nợ... Tôi mong muốn các cơ quan chức năng cứu giúp, tìm ra thủ phạm xử lý nghiêm. Tôi rất hoang mang, lo lắng”, chị Thanh nói.

Một số hình ảnh vườn cây bị phá hoại được PV ghi nhận sáng 14-2: