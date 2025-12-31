Bắt giam giám đốc công ty bất động sản lừa đảo tại dự án Ruby City 31/12/2025 17:03

Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Học (36 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai) là Phó Giám đốc và Trần Văn Kiên (40 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM) là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát, phường Phú Lợi, TP.HCM để điều tra làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Học (trái) và Kiên. Ảnh: Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho khách hàng. Hai bị can ký hợp đồng bán các nền đất trong Dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (tên thương mại Khu đô thị Ruby City) tại phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.

Khu đô thị Ruby City. Ảnh: Hoàng Giáp.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, Học và Kiên chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền khoảng 100 tỉ đồng. Đến nay, hai bị can không thể bàn giao đất như thỏa thuận và không còn khả năng chi trả cho khách hàng.