Bắt giam giám đốc công ty bất động sản lừa đảo tại dự án Ruby City

Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Học (36 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai) là Phó Giám đốc và Trần Văn Kiên (40 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM) là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát, phường Phú Lợi, TP.HCM để điều tra làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho khách hàng. Hai bị can ký hợp đồng bán các nền đất trong Dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (tên thương mại Khu đô thị Ruby City) tại phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
Sau khi khách hàng chuyển tiền, Học và Kiên chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền khoảng 100 tỉ đồng. Đến nay, hai bị can không thể bàn giao đất như thỏa thuận và không còn khả năng chi trả cho khách hàng.
Công an thông báo đến những cá nhân, tổ chức ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Ruby City với Phạm Khắc Học, Trần Văn Kiên khẩn trương trình báo và liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để làm việc, làm rõ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.