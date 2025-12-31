Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu đè sập tường bảo tàng ở Đà Nẵng 31/12/2025 21:22

(PLO)- UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo về nguyên nhân vụ gãy cần cẩu đè sập tường Bảo tàng điêu khắc Chăm.

Tối 31/12, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo về vụ gãy cần cẩu thi công công trình cao ốc đè sập tường Bảo tàng điêu khắc Chăm.

Theo báo cáo, UBND phường Hải Châu nhận được thông tin phản ánh liên quan đến công trình xây dựng tại số 06 đường 2 Tháng 9 thi công làm ngã đổ cần cẩu ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và công trình lân cận. UBND phường đã phân công các lực lượng phối hợp kiểm tra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã ghi nhận sự việc và lập biên bản sự cố công trình. Cụ thể, công trình xảy ra sự cố là dự án The One Tower. Đây là công trình xây dựng văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình đang trong giai đoạn thi công cọc khoan nhồi và tường vây.

Sự cố xảy ra trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, khi xe cần trục bánh xích đang thực hiện công tác tải cự thép thì xảy ra tình trạng ngã đổ cự thép, chắn ngang đường hẻm dân sinh.

Hậu quả vụ việc làm sụp đổ một đoạn tường rào của Bảo tàng điêu khắc Chăm (khoảng 4 m), gây ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện khu vực đường hẻm số 4 đường 2 Tháng 9.

Vụ việc làm đứt bốn dây hạ áp 0,4 KV, gãy một trụ điện bê tông ly tâm cao 8,4 m. Chiều dài tuyến dây hạ áp bị ảnh hưởng khoảng 70 m.

UBND phường Hải Châu đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục ngay những ảnh hưởng do sự cố công trình gây ra.

Lúc 15 giờ 00 cùng ngày, đơn vị thi công đã phối hợp với Đội Quản lý điện Hải Châu khắc phục xong hệ thống điện.

Ngoài ra, đơn vị thi công đang xây lại bức tường rào của Bảo tàng điêu khắc Chăm, hoàn thành trước ngày 5-1-2026.

Như PLO đã thông tin, vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày, rất may không có thiệt hại về người.

Theo bảng thông tin công trình, dự án đang được thi công mang tên Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch – The One Tower. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

Tổng thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng Central. Tư vấn quản lý thi công và tư vấn giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam. Gói thầu đang thực hiện là thi công cọc khoan nhồi và tường vây, thi công kết cấu hầm.