Tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng đến từ sản xuất, không dựa vào thuế hay giá cả 31/12/2025 12:21

(PLO)- Phần lớn mức tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng đến từ sản xuất thực chất thay vì chỉ dựa vào yếu tố thuế và giá cả.

Sáng 31-12, Thống kê TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP năm 2025.

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP Đà Nẵng, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của TP sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Từ đó hình thành một đơn vị hành chính - kinh tế mới có quy mô lớn hơn cả về diện tích, dân số lẫn nguồn lực.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê TP Đà Nẵng tại buổi họp báo. Ảnh: TẤN VIỆT

TP bắt đầu ghi nhận kết quả tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trong bối cảnh nền kinh tế được mở rộng. Đồng thời đặt nền móng cho việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch và đổi mới sáng tạo hàng đầu miền Trung.

Trong bối cảnh kinh tế cả nước duy trì đà phục hồi tích cực, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung.

GRDP năm 2025 của Đà Nẵng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn. Tốc độ tăng GRDP cả năm ước đạt 9,18%, là mức tăng cao nhất giai đoạn 2021 – 2025.

Xét trên phạm vi toàn quốc, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Đà Nẵng xếp thứ 9/34 địa phương và xếp thứ hai trong khối sáu TP trực thuộc Trung ương.

Năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP đạt hơn 63.000 tỉ đồng, đạt 125% dự toán do HĐND TP giao.

Ông Vũ cho hay, kết quả này một lần nữa phản ánh những nỗ lực trong điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của TP.

Thành công trong năm 2025 không chỉ mang lại động lực phát triển cho TP mà còn có tác động tích cực đến cả khu vực miền Trung, góp phần cân bằng tăng trưởng giữa các vùng trên cả nước.

Cơ cấu GRDP cho thấy chất lượng tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng trong năm 2025 được nâng cao. Phần lớn mức tăng đến từ sản xuất thực chất thay vì chỉ dựa vào yếu tố thuế và giá cả, phản ánh xu hướng phát triển ổn định và bền vững hơn.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 của TP ước đạt hơn 316.000 tỉ đồng, tăng thêm 35.500 tỉ đồng so với năm 2024. Mức tăng này phản ánh sự mở rộng quy mô nền kinh tế tương đối mạnh, phù hợp với xu hướng phục hồi và tăng trưởng của các ngành chủ lực trong năm.

Việc gia tăng quy mô GRDP thể hiện sự cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, sự khởi sắc của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Đây là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng nguồn thu ngân sách và tiếp tục triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.