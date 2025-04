Ấn Độ: Xả súng nhằm vào du khách ở Kashmir, gần 30 người thiệt mạng 23/04/2025 07:11

Tờ The Times of India ngày 23-4 đưa tin ít nhất 28 người đã thiệt mạng vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng xảy ra ngày 22-4 tại khu du lịch nổi tiếng Baisaran, gần thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Trong khi đó, tờ Hindustan Times nói rằng số người thiệt mạng là 26 và 20 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều 22-4 (giờ địa phương) khi những phần tử khủng bố có vũ trang đã bất ngờ nổ súng vào đám đông tại khu du lịch Baisaran - nơi thường được mệnh danh là "Thụy Sĩ thu nhỏ" vì có những đồng cỏ dài xanh tươi.

Lực lượng bán quân sự Ấn Độ đứng gác gần Pahalgam vào ngày 22-4 sau cuộc tấn công. Ảnh: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án vụ tấn công và tuyên bố sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý.

"Tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam, Jammu và Kashmir. Xin chia buồn với những người đã mất đi người thân yêu. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục. Mọi hỗ trợ có thể đang được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng" - Thủ tướng Modi viết trên mạng xã hội X.

Ông Modi - người đang có chuyến công du Saudi Arabia - đã cắt ngắn lịch trình và quay trở về nước.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Jammu và Kashmir - ông Omar Abdullah mô tả vụ tấn công khủng bố này là "nghiêm trọng hơn nhiều so với bất kỳ vụ tấn công nào nhắm vào dân thường mà chúng tôi từng chứng kiến ​​trong những năm gần đây".

Mặt trận Kháng chiến (TRF) - một nhóm ngầm của nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT)- đã nhận trách nhiệm, theo hãng tin PTI.

Đầu ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Modi để chia buồn về những thiệt hại về người trong vụ tấn công khủng bố, một nguồn tin chính phủ Ấn Độ nói với Hindustan Times.

Ông Trump lên án vụ tấn công và cho biết Washington sát cánh cùng Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho New Delhi.

Thủ tướng Modi đã cảm ơn Tổng thống Trump và cho biết Ấn Độ quyết tâm đưa những kẻ thực hiện và những kẻ ủng hộ vụ tấn công khủng bố tàn bạo này ra trước công lý, nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, ông Trump đã lên mạng xã hội Truth Social để phản ứng với vụ tấn công khủng bố, gọi đó là một sự việc "vô cùng đáng lo ngại".

"Tin tức vô cùng đáng lo ngại từ Kashmir. Mỹ sát cánh cùng Ấn Độ chống lại chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn những người đã mất và cho những người bị thương sớm bình phục. Thủ tướng Modi và người dân Ấn Độ tuyệt vời có sự ủng hộ hoàn toàn và lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi. Trái tim chúng tôi hướng về tất cả các bạn” - ông Trump viết.

Vụ tấn công xảy ra đúng lúc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ, làm gia tăng lo ngại về an ninh trong khu vực.