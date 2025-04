Quảng Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 300 tỉ đồng 23/04/2025 10:02

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp công an các tỉnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, tổng số tiền đánh bạc hơn 300 tỉ đồng.

Ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 11 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Theo cơ quan công an, bước đầu đã xác định tổng số tiền đánh bạc trong đường dây vừa triệt phá trên 300 tỉ đồng. 11 bị can bị bắt tạm giam có độ tuổi từ 30 đến 42, ngụ tại các huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình và TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Những người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị tạm giữ. Ảnh: T.Tuấn

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên không gian mạng với nhiều người tham gia. Phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, trải rộng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Quá trình xác lập, đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An triển khai bảy tổ công tác với hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tiến hành triệu tập đồng loạt 11 người liên quan nói trên để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định những người tổ chức đánh bạc sẽ quản lý tài khoản cấp siêu tổng. Sau đó, chia ra thành nhiều tài khoản cấp master để giao cho những người khác trong đường dây để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.