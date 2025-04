Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình ‘Hẹn ước Bắc – Nam’ 22/04/2025 17:56

(PLO)- Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chiều 22-4, Công an TP Hà Nội cho biết, nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 và 30-4-2025), từ 20 giờ 10 tối cùng ngày, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và trường đua F1 - đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Bộ Quốc phòng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc - Nam".

Công an TP Hà Nội yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ảnh CA

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Chương trình nghệ thuật, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 18h30' đến 22 giờ 30, hạn chế các phương tiện di chuyển qua khu vực Quảng trường Khán đài B - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trên tuyến Lê Đức Thọ đoạn từ (Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dục đến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo đoạn từ (Lê Quang Đạo - Mễ Trì đến Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ) và Tân Mỹ.

Tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế đi từ Quốc lộ 32 di chuyển về Trung tâm Thành phố đi thẳng Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy hoặc từ Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt - Bưởi vào Trung tâm Thành phố và ngược lại.

Từ Quốc lộ 21 đi Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - vào Trung tâm Thành phố và ngược lại; hạn chế di chuyển vào tuyến đường Gom đoạn từ Lê Quang Đạo đến Miếu Đầm.

Người dân sinh sống, làm việc tại khu vực quận Nam Từ Liêm, khi tham gia giao thông lựa chọn và di chuyển theo tuyến Nguyễn Hoàng, Nguyễn Cơ Thạch, Hàm Nghi, Trần Hữu Dực, Trịnh Văn Bô, hạn chế di chuyển vào tuyến Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và Tân Mỹ.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng; chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp.