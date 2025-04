Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng 23/04/2025 20:52

(PLO)- Vụ việc chồng đánh vợ đang bồng con tại Long An xảy ra từ tháng 7-2024 nhưng clip lại được đăng ngày 22-4-2025, kéo theo làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ.

Chiều 23-4, UBND Phường 4, TP Tân An, Long An xác nhận đang phối hợp cùng công an địa phương làm rõ vụ việc clip người chồng đánh vợ đang bồng con nhỏ gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng.

Clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông không ngần ngại dùng tay đánh vào mặt và đầu người vợ, bất chấp việc cô đang ẵm con, trong tiếng khóc van xin tuyệt vọng của nạn nhân và tiếng chửi thậm tệ của người chồng.

Theo thông tin điều tra, người nam trong clip là NPL (35 tuổi) còn người nữ là TKT (30 tuổi) cùng ngụ ở TP Tân An, vụ việc đăng tải trên mạng không phải vừa xảy ra. Sự việc đã diễn ra từ tháng 7-2024. Sau thời điểm đó, hai vợ chồng từng giận dỗi nhưng rồi quay về sống chung. Tuy nhiên, mối quan hệ đã rạn nứt và đến tháng 3-2025, cả hai chính thức chấm dứt mối quan hệ hôn nhân, “đường ai nấy đi”.

Clip người chồng đánh vợ đang bồng con khi hai người còn chung sống với nhau. Ảnh cắt từ clip

Mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống thì vào ngày 22-4 vừa qua, sau khi nhắn tin qua lại, hai người xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau và người nữ đã quyết định đăng lại đoạn clip cũ lên mạng xã hội.

Theo chị T, sau khi chia tay anh P thường xuyên kiếm chuyện và gây khó khăn cho việc kinh doanh của chị. Việc chị đăng tải lại clip mong cơ quan chức năng sớm xử lý theo pháp luật và không muốn anh P tiếp tục gây khó khăn cho chị nữa.

Ngay lập tức, đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi thô bạo của người chồng.

Hiện vụ việc đã được công an phường báo cáo lên cấp trên và đang tiếp tục xác minh làm rõ các tình tiết liên quan.