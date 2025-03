Sau sáp nhập tỉnh, xã, giấy tờ của người dân được đề xuất xử lý ra sao?

Tại dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) mà Bộ Nội vụ vừa hoàn thành đã đưa ra đề xuất về chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức.

Cụ thể, các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo ĐVHC cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện sắp xếp ĐVHC chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức. Thông qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới ĐVHC.

Hiện nay, Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi nhằm sửa đổi các quy định liên quan đến việc tổ chức ĐVHC và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo tờ trình kèm theo, Bộ Nội vụ cho hay dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức ĐVHC và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp cơ sở, không tổ chức cấp huyện phù hợp với địa bàn đô thị, nông thôn, hải đảo, ĐVHC kinh tế - đặc biệt.

Cụ thể, cấp tỉnh giữ như quy định hiện hành (gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nhưng sáp nhập một số ĐVHC cấp tỉnh để bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời để mở rộng không gian phát triển.

Tổ chức lại các ĐVHC cấp xã hiện nay để hình thành các ĐVHC cấp cơ sở (gồm xã, phường và đặc khu ở hải đảo) để phù hợp với mô hình tổ chức mới. ĐVHC kinh tế - đặc biệt giữ như quy định hiện hành do Quốc hội quyết định thành lập.

Dự thảo luật quy định chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp cơ sở đều tổ chức HĐND và UBND. HĐND hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. UBND hoạt động theo chế độ tập thể UBND kết hợp với đề cao trách nhiệm của chủ tịch UBND.

Tại Kết luận 127, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo nghiên cứu định hướng sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số ĐVHC cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể), bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan, tổ chức, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động của Đảng, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Mới đây, tại Công văn 43, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18, đã giao Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu Chính phủ bổ sung, sửa đổi, ban hành hoặc Bộ Công an ban hành theo thẩm quyền các quy định, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, quản lý xã hội… theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.

Việc này thực hiện theo hướng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp không phụ thuộc địa giới hành chính. Đáng chú ý là không thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân phải thay đổi giấy tờ, thủ tục do sắp xếp đơn vị hành chính.