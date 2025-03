Dự báo thời tiết ngày 29-3: Bắc Bộ rét đậm, rét hại; Nam Bộ và Trung Bộ nắng gay gắt 29/03/2025 08:57

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 29-3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Bắc Trung Bộ nhiệt độ dao động từ 17-19 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 29-3, tình trạng gió mạnh và sóng cao vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và ngư dân trên biển. Trong khi không khí lạnh gây rét tại Bắc Bộ thì khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng đến Phú Yên, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ cũng ghi nhận nắng nóng cục bộ, với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C.