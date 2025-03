Tổng Bí thư Tô Lâm: Đà Nẵng đã tạo nên kỳ tích sông Hàn của Việt Nam 29/03/2025 13:54

Sáng 29-3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng, 50 năm giải phóng TP.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng, 50 năm giải phóng TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, Đà Nẵng từ năm 1997 khi chia tách tỉnh, trở thành TP trực thuộc Trung ương có xuất phát điểm với nhiều khó khăn. Trải qua 28 năm miệt mài lao động sáng tạo, Đà Nẵng đã tạo nên diện mạo mới, trở thành TP đáng sống, văn minh, năng động sáng tạo.

Thành tích nổi bật của Đà Nẵng là kinh tế tăng trưởng liên tục với cơ cấu chuyển dịch tích cực, định hướng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành nên thương hiệu cạnh tranh mang tầm khu vực và quốc tế.

Đà Nẵng dần khẳng định là một trong những địa phương tiên phong đổi mới, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

“Đà Nẵng đã tạo nên kỳ tích sông Hàn của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội với mô hình năm cao là tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nét nổi bật nhất trong những thành tựu của TP là quy hoạch phát triển hạ tầng không gian đô thị được mở rộng nhiều lần, diện mạo TP đã hoàn toàn thay đổi, hiện đại.

Ban Chấp hành Trung ương đảng đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt của lãnh đạo Đà Nẵng trong việc chủ động đề xuất, tiên phong triển khai thực hiện nhiều chủ trương chính sách mới, cơ chế đặc thù.

Qua đó bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng về tổ chức chính quyền, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tạo động lực để bứt phá phát triển nhanh trong thời gian tới.

Đà Nẵng đã quan tâm phát triển đồng bộ, hài hòa văn hóa xã hội cũng như nhiều chính sách an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn, trở thành thương hiệu của Đà Nẵng.

Những thành quả đó là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sự trăn trở phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ lãnh đạo địa phương, của nhân dân toàn TP. Tất cả vì mục tiêu chung là cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, xây dựng TP văn minh, hiện đại và an bình.

“Có thể nói cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân, đó chính là niềm tự hào đáng trân trọng của nhân dân Đà Nẵng anh hùng, là tiền đề đặt ra sức mạnh tổng hợp để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện trong trong những năm tiếp theo”, Tổng Bí thư đánh giá.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, Đà Nẵng đang đứng trước những vận hội mới. Trung ương có nhiều sự quan tâm, kỳ vọng, nhiều chủ trương, cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội.

Đặc biệt là chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian, tạo điều kiện cho TP phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đà Nẵng phải trở thành nơi giao thương quốc tế, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, du khách; là nơi hội tụ nhân tài, những ý tưởng sáng tạo; nơi tài nguyên du lịch sinh thái, văn hóa hòa quyện với nhau tạo nên sự hấp dẫn và bản sắc riêng.

5 yêu cầu đối với Đà Nẵng

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra năm yêu cầu đối với Đà Nẵng.

Thứ nhất, TP phải tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thân thiện. Củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Đà Nẵng phải chủ động tâm thế và các điều kiện để đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp ngay khi có chủ trương chính thức của Trung ương; không để bị động, gián đoạn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, Đà Nẵng cần triển khai một cách bài bản và hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết, chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và phát triển TP gắn với đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược.

TP phải quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, nhận diện đầy đủ, chính xác các tiềm năng, lợi thế của mình để chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trung ương hoàn thiện các thể chế, ban hành các cơ chế chính sách, tạo ra không gian, động lực phát triển mới.

Đặc biệt cần ưu tiên nguồn lực để xây dựng trung tâm tài chính khu vực, khu thương mại tự do; phát triển cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển các lĩnh vực mới như internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và vi mạch bán dẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Thứ ba, Đà Nẵng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, tài chính; đào tạo lao động có tay nghề cao, đáp ứng với yêu cầu của thị trường và của nhà đầu tư.

Phải xem đây là vũ khí mạnh nhất nhằm thay đổi, phát triển Đà Nẵng trong thời đại công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Xây dựng Đà Nẵng trở thành mô hình chính quyền số, đô thị thông minh và nền hành chính hiện đại.

Thứ tư, Đà Nẵng phải đặc biệt chú trọng đến phát triển văn hóa, con người. Phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển; đưa hình ảnh TP văn minh, hiện đại, sinh thái, đậm đà bản sắc dân tộc đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thứ năm, Đà Nẵng phải tăng cường đảm bảo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Với năm yêu cầu trên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng Đà Nẵng hôm nay cũng như Đà Nẵng ngày mai ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng.