Tổng Bí thư Tô Lâm: Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn 28/03/2025 19:31

Chiều 28-3, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: TẤN VIỆT

Mở rộng tối đa không gian phát triển

Phát biểu trước 300 đại biểu đến từ 13 tỉnh, TP miền Trung, Tây Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, từ một nước nghèo bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây cô lập, đến nay Việt Nam đã trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình; hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn mình của nhân loại.

Thành quả cách mạng Việt Nam là kỳ tích, điều mà những người lạc quan nhất cũng khó tưởng tượng được. Tuy vậy, vẫn phải mong muốn đất nước mạnh hơn, nhân dân giàu có hơn, bước trên con đường phát triển phồn thịnh trong tương lai.

“Chưa một áng văn nào có thể phản ánh đầy đủ sự vĩ đại của dân tộc ta, cũng không có một từ ngữ nào để có thể diễn tả hết được ý chí và sức mạnh to lớn của nhân dân ta”, Tổng Bí thư khẳng định.

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại tinh thần quyết liệt, khẩn trương, vừa chạy vừa xếp hàng, nhưng không cầu toàn, không nóng vội, không được để gián đoạn công việc. Mô hình của tổ chức mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn mô hình cũ.

Bộ Chính trị đang xây dựng nội dung để trình Trung ương đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; đề án sắp xếp lại các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ Chính trị cũng cho chủ trương sửa đổi hiến pháp năm 2013, sau đó sẽ trao đổi với các cấp ủy Đảng trực thuộc Trung ương, các địa phương và sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

“Các nội dung trên đều nhằm mục đích tổ chức lại không gian phát triển kinh tế xã hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng với tầm nhìn đến năm 2045, thậm chí xa hơn nữa”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Tổng Bí thư, cơ cấu tổ chức bộ máy hướng đến mục tiêu chính quyền, cán bộ gần dân, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Chính quyền phải chủ động tiếp cận với người dân, thay vì người dân phải tới chính quyền.

Cấp xã là cấp quan trọng nhất, đây là nơi tổ chức triển khai tất cả các chủ trương nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Bây giờ cán bộ xã phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phải biết được người dân đang mong muốn gì, khó khăn gì.

Nếu xã không giải quyết được thì phải báo cáo lên tỉnh. Tỉnh nhận được báo cáo phải giải quyết chứ không để người dân phải đi lên tỉnh, lên Trung ương. Một xã hội không biết những khó khăn, bức xúc, nguyện vọng của người dân thì rất kém, càng kém hơn khi biết mà lại không giải quyết, thiếu trách nhiệm.

“Tới đây Trung ương sẽ họp bàn về sắp xếp các đơn vị hành chính, cân nhắc điều chỉnh địa giới hành chính gắn với điều chỉnh không gian kinh tế. Mục tiêu cao nhất là mở rộng không gian phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tăng cường nguồn lực của đất nước, của địa phương; khai thác tối đa tiềm năng phát triển và phát huy cao độ tính tự chủ, tự lực, tự cường, thế mạnh của mỗi địa phương”, Tổng Bí thư cho hay.

Đẩy mạnh chống lãng phí, phát triển kinh tế tư nhân

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, một số người lo lắng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ chùng xuống hay bị lãng quên.

Thực tế công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trung ương Đảng còn bổ sung thêm nội hàm “chống lãng phí” để tạo ra bộ ba cần loại bỏ là tham nhũng - lãng phí - tiêu cực.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ bổ sung các chức năng, nhiệm vụ phòng chống lãng phí cho Ban chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh, trọng tâm là chống lãng phí trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu các tỉnh, TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy nhiên theo Tổng Bí thư, lãng phí trong xã hội, trong nhân dân cũng rất lớn, cần có biện pháp để ngăn chặn. Lãng phí hiện nay đang là vấn đề rất đáng báo động, khía cạnh nào đó còn gây tổn thất cao hơn tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư cho hay, theo kế hoạch, Đại hội lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra trong quý 1-2026. Đây là đại hội đánh dấu khởi điểm kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.

Mục tiêu đến năm 2045 khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nếu không có tốc độ phát triển lớn về kinh tế thì không thể thoát được bẫy thu nhập trung bình.

Cần quán triệt lại nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò của kinh tế tư nhân như là một động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước. Bộ Chính trị sẽ có một nghị quyết về kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu các tỉnh, TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Một nhiệm vụ cũng rất quan trọng là nâng cao đời sống nhân dân. Đất nước thống nhất 50 năm rồi mà đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, còn có người không có chỗ ở, còn nghèo đói, khổ sở thì không thể chấp nhận được.

Bây giờ không phải là phấn đấu là đến ăn no, mặc ấm mà phải phấn đấu đến ăn ngon, ăn sạch và mặc đẹp. Kinh tế có tăng trưởng như thế nào thì mục tiêu cuối cùng cũng là đời sống của nhân dân. Nhân dân bây giờ đã được sống trong hòa bình, tự do, độc lập rồi thì phải hạnh phúc, ấm no.

“Lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn. Chúng ta sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống của dân tộc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được những kỳ tích mới trong tương lai”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.