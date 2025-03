Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới cán bộ suy thoái

Thời gian tới phải tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc lãng phí, tiêu cực liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Nhất là điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến tập đoàn Thuận An, công ty AIC, Công ty Xuyên Việt Oil (giai đoạn 2), dự án sân bay Nha Trang... Trong đó, phấn đấu từ nay đến hết năm 2025 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 21 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 5 vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Đây là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau Phiên họp 27 của Ban Chỉ đạo đến nay, diễn ra chiều 25-3.

Cuộc họp do Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý phải rà soát kỹ lưỡng để xác định rõ trách nhiệm nếu có nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy của nhiệm kỳ tới. Trong các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã xem xét, kết luận trong thời gian 10 năm trở lại đây đúng tinh thần hướng dẫn Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

“Chủ động, kịp thời kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có vấn đề nổi cộm hoặc có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để ra tình trạng cán bộ vừa mới quy hoạch, bổ nhiệm lại bị xử lý” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành tổng rà soát tài sản công của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn quốc để có phương án quản lý, bố trí, sử dụng sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Ông yêu cầu hoàn thành xử lý ngay trong năm 2025 đối với các cơ sở nhà đất công không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng sai mục đích.

Tinh thần là phải tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác phòng, chống lãng phí, nhất là tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn. Qua đó, góp phần huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và hai con số trong các năm tiếp theo.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Đồng thời, đề xuất phương án xử lý và xác định rõ thẩm quyền xử lý đối với từng công trình, dự án, không để đùn đẩy trách nhiệm, sớm đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng. Việc này cần hoàn thành phương án xử lý trước 30-6…

Tổng Bí thư cũng yêu cầu ban hành Kết luận thanh tra trước ngày 31-3-2025 và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam vào sử dụng trước ngày 31-12-2025.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa vào khai thác, sử dụng các dự án điện năng lượng tái tạo và dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM.

Tiến hành thanh tra, kiểm toán chuyên đề tại một số địa phương có nhiều dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn; hoàn thành thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trong năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của nhiệm kỳ Đại hội XIII, bổ sung, hoàn thiện phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Trước mắt, ông yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc rà soát và trong năm 2025 phải thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được đề cập tại Đại hội XIII. Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với các mục tiêu phát triển đất nước.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Gồm, vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến sai phạm tại Dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VCEM).

Dự án Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao và Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại), thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn

Theo báo cáo, từ sau phiên họp 27 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.132 vụ/2.188 bị can, truy tố 1.201 vụ/2.373 bị can, xét xử sơ thẩm 756 vụ/1.672 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới một vụ án; khởi tố bổ sung 25 bị can trong 7 vụ án; kết luận điều tra 3 vụ án/76 bị can; kết luận điều tra bổ sung 1 vụ án/7 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 4 vụ án/46 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/40 bị cáo; xét xử phúc thẩm 3 vụ án/149 bị cáo.

Đáng chú ý, cơ quan tiến hành tố tụng đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn; ban hành cáo trạng truy tố các vụ án xảy ra tại tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Chè Việt Nam, tập đoàn Thái Dương.

Đặc biệt, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm, phúc thẩm một số vụ án trọng điểm theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, gồm: Vụ án xảy ra tại Dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng); Vụ án xảy ra tại Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan; Vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ TT&TT.