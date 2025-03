Người Việt tại Myanmar chung tay hỗ trợ người dân sau động đất 31/03/2025 19:17

Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển Myanmar và Thái Lan vào ngày 28-3, khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích.

Dư chấn mạnh cùng với cơ sở hạ tầng ở những khu vực bị ảnh hưởng không đủ vững chắc được cho là nguyên nhân khiến mức độ tàn phá của trận động đất này trở nên nghiêm trọng hơn.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam tại hiện trường động đất Myanmar - Ảnh: QĐNDVN

Cung cấp thức ăn, đồ uống kịp thời đến người dân địa phương

Ngay sau động đất, Việt Nam đã có những hoạt động hỗ trợ để giúp Myanmar khắc phục thiệt hại. Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Đồng thời, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Minh Khương Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công An, cùng hàng cứu trợ cũng đã đến Myanmar để tham gia hỗ trợ người dân nước bạn.

Cùng với đó, cộng đồng người Việt và nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar dù chịu nhiều thiệt hại và khó khăn trong động đất nhưng đã rất nỗ lực để hỗ trợ người dân Myanmar.

Trao đổi với PLO, anh Lê Đình Tiệp – đại diện của Công ty VinaStar International Service Company Company có trụ sở tại khu vực tâm động đất lần này - thành phố Mandalay đã có những chia sẻ về tình hình của cuộc sống người dân địa phương tại đây.

Đoàn cứu hộ của doanh nghiệp VinaStar - Ảnh: NVCC

Theo anh Tiệp, chính quyền địa phương đã có những hành động rất kịp thời để hỗ trợ người dân, tuy nhiên vì thảm họa xảy ra trên quy mô lớn ảnh hưởng đến rất nhiều người dân, chính vì vậy cần đến sự hỗ trợ của rất nhiều bên.

Nhiều người dân Myanmar hiện đang phải ngủ ngoài đường vì lo sợ dư chấn động đất nếu xảy ra có thể gây sập nhà. Tình trạng thiếu điện, thiếu nước cũng xảy ra tại nhiều nơi. Có những khu vực mỗi ngày chỉ có điện 4 tiếng, thiếu nước sinh hoạt.

Doanh nghiệp của anh Tiệp đã hoạt động tại Myanmar 7 năm, trong lần động đất này, ngay khi vụ việc xảy ra, cả doanh nghiệp đã cùng chung tay hỗ trợ người dân.

Anh Tiệp cho biết doanh nghiệp của anh đã lập tức mua rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống và đồ ăn liền. Mỗi ngày doanh nghiệp chuẩn bị khoảng 500-600 phần quà phát cho người dân sơ tán gồm bánh mì khô, bánh mì ướt và nước uống.

Nhóm thiện nguyện của VinaStar đóng gói hàng cứu trợ người dân Myanmar - Ảnh: NVCC

Trong điều kiện thiếu điện, thiếu nước, mỗi phần ăn cho người dân sẽ là bánh mì khô, bánh mì ướt kèm nước uống tinh khiết - Ảnh: NVCC

Cũng theo đại diện của doanh nghiệp, thời tiết Myanmar hiện tại rất nắng nóng, người dân thiếu nước sạch và nước sinh hoạt, vì vậy, nhóm thiện nguyện của doanh nghiệp sẽ tiếp tục mua nhiều nước để cung cấp cho người dân những ngày tới.

Chị Chu Thị Nguyệt, nhân viên một doanh nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố Mandalay, chia sẻ thêm, nhóm thiện nguyện của doanh nghiệp chị cũng đã chuẩn bị nhiều chăn màn và các trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết để đi hỗ trợ người dân.

Tăng cường kết nối mạng viễn thông

Còn theo một đại diện của MyTel tại Yangon, cuộc sống của người dân ở đây dù nằm xa khu vực tâm động đất nhưng cũng có nhiều ảnh hưởng. Nhiều người dân thiếu đồ ăn, thức uống, đặc biệt do động đất nên hạ tầng kết nối mạng ở nhiều nơi bị ảnh hưởng nặng nề, gây gián đoạn, tốc độ chuyển tải dữ liệu rất chậm, thậm chí có nơi không kết nối được Internet.

Chính vì vậy, cần đến sự hỗ trợ của các nhóm tình nguyện và nhiều tổ chức hội đoàn. Chỉ vài giờ sau khi động đất xảy ra, Mytel đã triển khai chiến dịch hỗ trợ khẩn cấp dành cho khoảng 4 triệu khách hàng tại 98 huyện (township) trên cả nước Myanmar.

Mỗi khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng được hỗ trợ kịp thời 1GB dữ liệu, 300 phút gọi và 300 tin nhắn SMS nhằm giúp người dân liên lạc với người thân, cập nhật thông tin từ chính phủ và các cơ quan cứu hộ.

Các điểm sạc di động cũng được Mytel tổ chức tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, giúp người dân duy trì kết nối trong tình trạng mất điện diện rộng.

Điểm sạc điện thoại và các thiết bị điện tử miễn phí do MyTel cung cấp - Ảnh: MyTel

Đặc biệt, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân viên Mytel đã làm việc xuyên đêm để đảm bảo mạng lưới viễn thông không bị gián đoạn.

Hàng chục trạm phát sóng lưu động được triển khai, các thiết bị dự phòng được kích hoạt để duy trì hạ tầng thông tin liên lạc, phục vụ công tác cứu hộ và hỗ trợ cộng đồng. Ngoài ra, Mytel cũng tổ chức 45 điểm hỗ trợ vật phẩm thiết yếu bao gồm 10.000 suất ăn cho người dân và sẽ tiếp tục mở rộng triển khai trong thời gian tới.