Người đàn ông tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở Bình Dương 31/03/2025 15:18

Ngày 31-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn B (34 tuổi) trong một nhà nghỉ tại phường An Phú, TP Thuận An.

Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: NDCC

Theo người dân, anh B thuê phòng tại nhà nghỉ NH (phường An Phú, TP Thuận An) vào chiều 29-3.

Đến đêm 30-3, do không thấy anh B ra khỏi phòng, nhân viên nhà nghỉ đã đến kiểm tra.

Sau nhiều lần gọi cửa không thấy ai trả lời, nhân viên nhà nghỉ đã dùng khóa phụ mở cửa. Khi vào bên trong, mọi người phát hiện anh B nằm trên giường, miệng sùi bọt và đã tử vong.

Cũng theo người dân, thời điểm thuê phòng nghỉ, anh B có mua đồ ăn và bia mang vào bên trong.