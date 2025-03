Bản tin trưa 26-03: Người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái đối diện mức phạt 'khủng'; Bất ngờ chủ mưu thật sự vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh 26/03/2025 11:58

Tối ngày 25-3, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thông tin đã xác minh, làm rõ danh tính người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái. Theo đó, ngày 24-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video tự quay do tài khoản xã hội mang tên “Bình Rich” đăng tải, xuất hiện hình ảnh một bé gái khoảng 6 tuổi đang điều khiển xe ô tô trên đoạn đường 100 kéo dài, thuộc địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong sự khích lệ của nam thanh niên tự xưng là bố cháu. Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người đàn ông là ĐVN (tên viết tắt, 31 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Tại cơ quan công an, anh N đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, nguy hiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông.