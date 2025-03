Nguyễn Đăng Thuyết bỏ trốn, nói sang Mỹ chăm con, vợ hầu tòa khai gì?

Chiều 25-3, phiên tòa xét xử vợ chồng bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Nguyễn Nhật Linh cùng 36 bị cáo khác trong vụ án sai phạm kế toán, mua bán hóa đơn kết thúc phần công bố cáo trạng của đại diện VKS.

Trước đó, trả lời HĐXX, bị cáo Bùi Thị Mai Hương khai rằng ban đầu bị cáo làm việc dưới sự chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán của cả 3 công ty do Nguyễn Đăng Thuyết thành lập). Đến tháng 6-2022, bị cáo được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Công ty Thiết bị y tế Danh.

Bị cáo Hương khai sau khi Hòa trình với Ban giám đốc về số thuế thu nhập phải nộp hàng năm, Hương dựa vào doanh thu tháng trước để lập danh mục hàng hóa để mua bán hóa đơn khống. Bị cáo thừa nhận được hưởng lợi hơn 15 tỉ đồng.

Bị cáo Đỗ Thị Hoa khai năm 2018 bị cáo được bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Thành An, quản lý số liệu các khoản chi nội bộ. Bị cáo biết công ty có 2 hệ thống kế toán, việc này do bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo.

Bị cáo chỉ quản lý số thực thu, thực chi; về hệ thống kế toán để báo cáo thuế, bị cáo không phụ trách nên không biết như thế nào dù bản thân là kế toán trưởng. Bị cáo chỉ ký báo cáo hợp lệ.

Bị cáo Hoa thừa nhận kết luận điều tra là đúng, bản thân bị cáo chỉ được hưởng tiền lương hàng tháng khoảng 25-30 triệu đồng/tháng.

Bị cáo Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An, vợ bị cáo Thuyết, khai nhận bị cáo phụ trách mảng nhân sự, hành chính, kế toán. Khi bắt đầu làm vào năm 2018, bị cáo không biết việc công ty có 2 hệ thống kế toán.

Đến đầu năm 2019, chồng bị cáo đề nghị bị cáo ký ủy quyền chủ tài khoản thì bị cáo mới biết. Về công việc chi tiết, bị cáo Thuyết giao cho nhân viên. Bị cáo Linh được giao ký ủy nhiệm chi. Trước đó, bị cáo Thuyết duyệt, bị cáo Hoa ký kiểm soát, sau đó bị cáo Linh ký với tư cách chủ tài khoản.

“Khi anh Thuyết bỏ trốn, công việc vẫn diễn ra như cũ. Thời điểm đó anh Thuyết chưa bị khởi tố trong vụ án nào nên anh Thuyết nói sang Mỹ để chăm sóc các con, liên hệ với bị cáo qua Viber, Microsoft và vẫn giao nhiệm vụ cho mọi người” - bị cáo Linh khai.

Theo bị cáo Linh, sau khi biết việc dùng hóa đơn khống, bị cáo đã khuyên chồng mình dừng lại. Sau đó, thì công ty cũng có thay đổi, trên số liệu công ty qua các năm thể hiện việc hạn chế dùng hóa đơn khống. Ngày trước mức mua hóa đơn khoảng 30%-40%, sau đó bị cáo ý thức được sai phạm nên muốn dừng nhưng cần có lộ trình vì những người khác bảo không thể dừng ngay được, định là trong 3-5 năm sẽ dừng lại hoàn toàn.

Bị cáo Linh thừa nhận nội dung cáo buộc của VKS và khai đã khắc phục được 10,5 tỉ đồng. Trong danh mục tài sản bị kê biên của bị cáo Thuyết, có 2-3 tài sản là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

Bị cáo Nguyễn Quý Khái khai bị cáo là cháu ruột, được bị cáo Thuyết cho đứng tên giám đốc Công ty Danh. Bị cáo biết công ty tồn tại 2 hệ thống kế toán. Từ tháng 7-2022, bị cáo mới biết có việc dùng hóa đơn khống. Việc này diễn ra từ trước khi bị cáo tiếp quản Công ty Danh, bị cáo “ngầm hiểu” anh Thuyết đã chỉ đạo nên cứ theo thông lệ cũ để thực hiện.

Bản thân bị cáo được hưởng lương từ 50-100 triệu đồng/tháng và đã khắc phục khoảng 9 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đã thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi.

Từ năm 2017-2022, với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo nhân viên lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Trong đó, hệ thống sổ nội bộ do Đỗ Thị Hoa (kế toán trưởng Công ty Thành An) quản lý và hệ thống sổ kế toán tài chính thuế FAST do Nguyễn Thị Hòa và Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Danh) trực tiếp quản lý.

Ngoài ra, các bị cáo còn lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty, hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế.