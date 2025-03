Vụ vi phạm về bồi thường ở An Giang: Điều tra làm rõ hành vi của 2 nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên 26/03/2025 11:00

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ vi phạm vi định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP Long Xuyên; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra trách nhiệm của hai nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên...

Trong vụ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại TP Long Xuyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã đề nghị truy tố 17 bị can về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là vụ án liên quan đến nhiều cán bộ tại TP Long Xuyên, kéo dài suốt hơn 20 năm, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc.

Trong số 17 bị can, hai cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên là Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc, bị đề nghị truy tố vì ký hàng loạt quyết định giao đất trái quy định, gây thất thoát hàng chục tỉ đồng.

Kết luận điều tra chỉ rõ, dù biết có sai phạm, cả hai vẫn phê duyệt hồ sơ, hợp thức hóa sai sót, tiếp tay cho việc cấp đất sai đối tượng. Các hồ sơ giao nền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có một số vi phạm đáng chú ý như: Quyết định về việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư do Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên ký từ năm 2012 đều là bản phô tô; không có phương án bồi thường, không có danh sách hộ dân được cấp chung và Quyết định được cấp nền tái định cư riêng lẻ cho hộ dân...

Đối với hợp đồng chuyển nhượng, theo quy định từ năm 2017 đến nay, việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư không được ký hợp đồng chuyển nhượng; việc giao đất phải có Quyết định giao đất làm nhà ở và có các thành viên theo quyết định của UBND TP Long Xuyên. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP Long Xuyên vẫn ký duyệt hợp đồng chuyển nhượng là sai.

Đáng chú ý, ngoài việc truy tố 17 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, bao gồm hai nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, bao gồm hai nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên

Cơ quan điều tra đang xác minh trách nhiệm của ông Phạm Thành Thái và bà Đặng Thị Hoa Rây, nguyên Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (hiện là Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang), trong thời gian đương nhiệm đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý, giao đất tái định cư.

Song song đó, cơ quan điều tra cũng đang mở rộng xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật của các công chứng viên liên quan đến việc hợp thức hóa hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Có dấu hiệu cho thấy một số hợp đồng công chứng được thực hiện mà không có mặt đầy đủ bên bán và bên mua tại thời điểm cấp giấy chứng nhận lần đầu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.