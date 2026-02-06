TP.HCM chốt chủ trương đầu tư dự án đường liên cảng Cát Lái đến Vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4 06/02/2026 15:49

Ngày 6-2, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3; dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: THANH THÙY

Đường Liên Cảng nối Vành đai 3 giúp giảm áp lực giao thông khu Đông

Trong đó, dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3.

Dự án có chiều dài khoảng 5,9 km, bề rộng mặt đường 60 m; bổ sung một số nhánh nút giao, cây cầu trên tuyến. Tổng vốn đầu tư dự án là 8.782 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào quý IV năm nay và hoàn thành sau hai năm.

Tại nút giao Nguyễn Thị Định, giai đoạn trước mắt tổ chức giao cùng mức, các giai đoạn sau sẽ nghiên cứu khác mức. Nút giao với cao tốc giữ hình thái trumpet kép và bổ sung các nhánh kết nối của tuyến liên cảng.

HĐND TP.HCM cũng chấp thuận tách dự án thành hai dự án thành phần: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.400 tỉ đồng; xây dựng tuyến đường liên cảng khoảng 7.382 tỉ đồng.

Theo chính quyền TP.HCM, tuyến liên cảng mới mang tính chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu với mạng lưới giao thông liên vùng, rút ngắn hành trình xuất nhập khẩu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Công trình cũng góp phần giảm áp lực cho các trục Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía đông, Xa lộ Hà Nội; qua đó hạn chế xe container vào nội đô, cải thiện ùn tắc khu vực phía đông TP.

Tăng kết nối Thủ Thiêm - Nam TP

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài toàn tuyến 2,1 km, điểm đầu tại Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh). Đây là công trình cấp 1, có quy mô 8 làn xe, 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.063 tỉ đồng. Trong đó, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.385 tỉ đồng, xây lắp khoảng 3.678,6 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2028.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, nêu nội dung các tờ trình. Ảnh: THANH THÙY

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. Trong đó, việc lập và thông qua chủ trương đầu tư thực hiện trong quý 1-2026; lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý 3-2026.

HĐND TP.HCM cũng chấp thuận việc tách dự án thành hai dự án thành phần: Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 1.385 tỉ đồng và dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư khoảng 3.678 tỉ đồng.

Dự án kết nối Khu Đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị mới Nam TP; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, tạo động lực mới cho khu đô thị mới phía Nam TP.

Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ giảm áp lực giao thông cho các trục đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ, ... góp phần giải quyết ùn tắc giao thông khu vực.