TP.HCM chốt chủ trương đầu tư dự án đường liên cảng Cát Lái đến Vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4

Ngày 6-2, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề).
Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3; dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.
Đường Liên Cảng nối Vành đai 3 giúp giảm áp lực giao thông khu Đông
Trong đó, dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3.
Dự án có chiều dài khoảng 5,9 km, bề rộng mặt đường 60 m; bổ sung một số nhánh nút giao, cây cầu trên tuyến. Tổng vốn đầu tư dự án là 8.782 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào quý IV năm nay và hoàn thành sau hai năm.
Tại nút giao Nguyễn Thị Định, giai đoạn trước mắt tổ chức giao cùng mức, các giai đoạn sau sẽ nghiên cứu khác mức. Nút giao với cao tốc giữ hình thái trumpet kép và bổ sung các nhánh kết nối của tuyến liên cảng.
HĐND TP.HCM cũng chấp thuận tách dự án thành hai dự án thành phần: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.400 tỉ đồng; xây dựng tuyến đường liên cảng khoảng 7.382 tỉ đồng.
Theo chính quyền TP.HCM, tuyến liên cảng mới mang tính chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu với mạng lưới giao thông liên vùng, rút ngắn hành trình xuất nhập khẩu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.
Công trình cũng góp phần giảm áp lực cho các trục Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía đông, Xa lộ Hà Nội; qua đó hạn chế xe container vào nội đô, cải thiện ùn tắc khu vực phía đông TP.
Tăng kết nối Thủ Thiêm - Nam TP
Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài toàn tuyến 2,1 km, điểm đầu tại Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh). Đây là công trình cấp 1, có quy mô 8 làn xe, 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.063 tỉ đồng. Trong đó, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.385 tỉ đồng, xây lắp khoảng 3.678,6 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2028.
Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. Trong đó, việc lập và thông qua chủ trương đầu tư thực hiện trong quý 1-2026; lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý 3-2026.
HĐND TP.HCM cũng chấp thuận việc tách dự án thành hai dự án thành phần: Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 1.385 tỉ đồng và dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư khoảng 3.678 tỉ đồng.
Dự án kết nối Khu Đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị mới Nam TP; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, tạo động lực mới cho khu đô thị mới phía Nam TP.
Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ giảm áp lực giao thông cho các trục đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ, ... góp phần giải quyết ùn tắc giao thông khu vực.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng; kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TP.
Theo ông, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giải quyết các yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của TP, đặc biệt trong việc thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông mang tính kết nối, liên kết vùng.
Đồng thời, góp phần ổn định nhân sự bộ máy nhà nước, thông qua chế độ phục vụ hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 cấp và điều hành của chính quyền TP.
Ông Võ Văn Minh cho rằng, kết quả của kỳ họp chỉ thực sự trọn vẹn khi các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Ngay sau kỳ họp này, HĐND TP sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.
Ông đề nghị UBND TP và các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động; phân công trách nhiệm rõ ràng, chủ động phối hợp triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện.
Nhấn mạnh nhiệm kỳ HĐND TP khóa mới, giai đoạn 2026-2031, sẽ bắt đầu trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với những yêu cầu rất cao về chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị và nâng cao đời sống nhân dân, ông Minh cho rằng TP.HCM tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.
Từ đó, ông tin tưởng, HĐND TP khóa mới sẽ kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nghị quyết và giám sát; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội, tạo động lực phát triển mới cho TP trong giai đoạn tới.