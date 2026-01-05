Nữ hướng dẫn viên ở Thanh Hóa thuyết minh sai lịch sử do nói vấp, áp lực thời gian 05/01/2026 12:22

(PLO)– Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đã nhận bản tường trình của nữ hướng dẫn viên có lời thuyết minh không chính xác về lịch sử chính điện Lam Kinh, nguyên nhân được xác định là do nói vấp và áp lực truyền tải nhiều thông tin trong thời gian ngắn.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip do du khách ghi lại tại chính điện Lam Kinh (Thanh Hóa), trong đó nữ hướng dẫn viên thuyết minh về công trình này có nhắc đến triều đại Tây Sơn với cách diễn đạt gây tranh cãi.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều và phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội, bởi có lời thuyết minh không chính xác tại chính điện Lam Kinh.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu nữ hướng dẫn viên viết bản tường trình, đồng thời tạm thời dừng công việc thuyết minh để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 5-1, trao đổi với PLO đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã yêu cầu nữ hướng dẫn viên TTP viết bản tường trình sau khi mạng xã hội lan truyền clip ghi lại phần thuyết minh gây tranh cãi tại chính điện Lam Kinh, xã Lam Sơn.

Theo bản tường trình của nữ hướng dẫn viên sự việc xảy ra vào tháng 4-2024.

Trong quá trình giới thiệu về lịch sử Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và các biến cố liên quan, do thiếu tập trung và áp lực thời gian, nữ hướng dẫn viên đã nói vấp, dẫn đến nhầm lẫn về mặt ngôn từ khi đề cập đến triều đại Tây Sơn.

Nữ hướng dẫn viên TTP có lời thuyết minh không chính xác tại chính điện Lam Kinh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG (cắt ra từ clip)

Trong bản tường trình, nữ hướng dẫn viên khẳng định đây là lỗi diễn đạt trong lúc thuyết minh, không phản ánh quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn – triều đại có nhiều đóng góp quan trọng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

“Phát ngôn sai sót của tôi đã gây hiểu lầm, làm sai lệch bản chất lịch sử và ảnh hưởng đến hình ảnh của đơn vị cũng như những người làm công tác truyền bá văn hóa”, nữ hướng dẫn viên nêu trong bản tường trình.

Chính điện Lam Kinh nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nữ hướng dẫn viên gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và những người yêu lịch sử, đồng thời cam kết sẽ rút kinh nghiệm, thận trọng hơn trong phát ngôn, tăng cường trau dồi kiến thức lịch sử để không tái diễn sai sót tương tự.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh (1418–1428), đồng thời là nơi thờ cúng tổ tiên và an nghỉ của các vua, hoàng thái hậu triều Hậu Lê. Di tích được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012.