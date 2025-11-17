Lần đầu hội thi Hướng dẫn viên du lịch thành show truyền hình thực tế 17/11/2025 16:02

(PLO)- Hội thi thu hút hơn 1.000 thí sinh đăng ký, lần đầu được tổ chức theo mô hình truyền hình thực tế nhằm tôn vinh và định hình hình ảnh người hướng dẫn viên tài năng.

Ngày 17-11, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM và các đơn vị đồng hành tổ chức họp báo công bố Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi TP.HCM mở rộng năm 2025. Hội thi năm nay mang chủ đề “Hướng dẫn viên du lịch - người dẫn đường tài năng”.

Hội thi khởi động từ ngày 18-9. Đây là hành trình ý nghĩa nhằm tôn vinh đội ngũ hướng dẫn viên, những đại sứ văn hóa góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch TP.HCM.

Chỉ trong thời gian ngắn, hội thi đã thu hút hơn 1.000 thí sinh đăng ký trực tuyến. Ban tổ chức đã lựa chọn 65 thí sinh vào vòng sơ khảo. Các thí sinh sẽ tiếp tục vượt qua các vòng thử thách để tìm ra 5 gương mặt xuất sắc nhất. Top 5 sẽ bước vào vòng chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV.

Phát biểu tại họp báo, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết năm 2025 đánh dấu bước đổi mới mạnh mẽ khi hội thi lần đầu tiên được tổ chức theo mô hình truyền hình thực tế.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại họp báo. Ảnh: TT.

Bà Hiếu nhấn mạnh du lịch đang thay đổi mạnh mẽ bởi công nghệ và xu hướng truyền thông mới. Vai trò người hướng dẫn viên ngày càng mở rộng, không chỉ dẫn đường mà còn truyền cảm hứng và kể chuyện. Do đó, hội thi năm nay không chỉ tìm kiếm cá nhân xuất sắc mà còn góp phần định hình hình ảnh người hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Lê Thanh Bình, Tổng Giám đốc Hệ thống Vias Hospitality, nhận định con người là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng dịch vụ. Hướng dẫn viên du lịch chính là người tiếp xúc du khách đầu tiên, kết nối câu chuyện văn hóa và trải nghiệm.

Hơn 1.000 hướng dẫn viên đăng ký tham gia hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi TP.HCM mở rộng năm 2025. Ảnh: TT.

"TP.HCM tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp để các bạn trau dồi kỹ năng và thể hiện bản lĩnh. Chúng tôi muốn đồng hành để góp phần nâng cao chuẩn mực phục vụ, đồng thời lan tỏa hình ảnh TP.HCM năng động, thân thiện và hiện đại" - ông Bình nói.