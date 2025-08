Cơ hội mới cho hướng dẫn viên du lịch sau sáp nhập 01/08/2025 19:55

Chiều 1-8, tại chuyên đề “TP.HCM - Dấu ấn sáp nhập” dành cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM đã chỉ ra những thuận lợi và thách thức mới khi không gian phát triển du lịch của TP được mở rộng sau sáp nhập địa giới hành chính.

Không gian mới, cơ hội mới cho hướng dẫn viên

Theo Sở Du lịch, việc mở rộng không gian phát triển du lịch đã góp phần hình thành hệ sinh thái điểm đến đa dạng, tạo điều kiện sáng tạo trong nội dung thuyết minh. Mỗi điểm đến sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi được kể lại bằng những câu chuyện gắn liền với không gian và thời gian, đồng thời mở rộng khả năng kết nối cộng đồng và khai thác trải nghiệm văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững mà TP.HCM đang theo đuổi cũng là nền tảng để đội ngũ hướng dẫn viên nâng cao chuyên môn, tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý mới. Họ có nhiều cơ hội hơn để thiết kế và dẫn dắt các tour liên vùng, dài ngày, chuyên sâu; đồng thời được tiếp cận với các điểm đến mới được đầu tư, nâng cấp mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn.

Việc mở rộng không gian du lịch tại TP.HCM mở ra nhiều cơ hội phát triển cho đội ngũ hướng dẫn viên. Ảnh: TT.

Tuy vậy, đội ngũ hướng dẫn viên cũng đối mặt với không ít khó khăn. Việc thay đổi tên gọi hành chính, ranh giới địa lý mới khiến quá trình nhận diện không gian văn hóa - lịch sử trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến nội dung thuyết minh.

Nhiều tài liệu chính thức về tuyến điểm, địa lý du lịch và vị trí các di tích sau sáp nhập vẫn chưa được cập nhật đầy đủ. Hạ tầng đón khách tại một số xã mới sáp nhập còn hạn chế, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và hiệu quả công tác hướng dẫn trên các tuyến đường nối dài.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, việc sáp nhập địa giới hành chính không chỉ là sự thay đổi về mặt quản lý, mà còn mở ra cơ hội lớn trong phát triển không gian du lịch liên vùng. Khi các địa phương sau sáp nhập có điều kiện quy hoạch thống nhất và tập trung nguồn lực tốt hơn, ngành du lịch sẽ thuận lợi trong việc hình thành các tuyến, điểm liên hoàn, phát triển sản phẩm đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, bà Hiếu cũng lưu ý rằng quá trình sáp nhập sẽ kéo theo những thay đổi đáng kể về tên gọi huyện, xã, ảnh hưởng đến công tác thuyết minh và nhận diện thông tin điểm đến. Điều này đòi hỏi cả du khách lẫn hướng dẫn viên cần cập nhật thường xuyên để tránh sai lệch.

"Các nội dung thuyết minh liên quan đến lịch sử, địa lý, hành chính cần được rà soát, chỉnh lý và bổ sung cho phù hợp với thực tế mới. Đồng thời, một số tour truyền thống cũng có thể phải điều chỉnh lộ trình hoặc thời lượng do những thay đổi trong địa giới hành chính"- bà Hiếu nói.

Chuẩn hóa nhân lực, tăng cường kết nối

Theo nhiều doanh nghiệp lữ hành, nếu không phối hợp kịp thời với hướng dẫn viên và cơ quan quản lý để cập nhật thông tin, rất dễ gây nhầm lẫn trong thuyết minh hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách.

Để thích ứng nhanh, doanh nghiệp đang chủ động phối hợp với đội ngũ hướng dẫn viên xây dựng lại kịch bản tour, đặc biệt là tour liên vùng và tour trải nghiệm văn hóa bản địa. Đồng thời, việc tổ chức tập huấn nội bộ cũng được đẩy mạnh, nhằm nâng cao năng lực hướng dẫn và cập nhật thông tin mới nhất về lịch sử, địa lý, văn hóa địa phương.

“Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn các tài liệu chính thống, bản đồ du lịch, quy hoạch vùng mới từ cơ quan chức năng, vì đó là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng sản phẩm chất lượng, đồng bộ và chuyên nghiệp"- bà Trần Thị Minh Tuyết, Giám đốc điều hành một công ty du lịch tại TP.HCM chia sẻ.

Hướng dẫn viên thuyết minh tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn – Gia Định. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam cho biết: "Sau sáp nhập, đây là thời điểm ngành logistics, vận tải công cộng và du lịch đô thị cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn nhân lực chất lượng. Chúng tôi định hướng phát triển các tuyến city tour không chỉ trong nội đô, mà còn kết nối các vùng đô thị vệ tinh. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, am hiểu văn hóa bản địa và linh hoạt trong phục vụ du khách hiện đại"- ông Luân chia sẻ.

Cũng theo ông Luân, doanh nghiệp đang triển khai chương trình “đặt hàng” các đơn vị cung ứng nhân lực, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối thực tế để hướng đến chuẩn hóa đội ngũ theo tiêu chuẩn quốc tế ISO. Việc ứng dụng mô hình đô thị thông minh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cũng được đặt ra trong chiến lược nhân sự dài hạn hướng đến xây dựng hệ sinh thái bền vững cho ngành du lịch – vận tải trong tương lai.

Nhiều doanh nghiệp du lịch đang khảo sát nhu cầu nhân lực để đáp ứng lượng khách nội địa và quốc tế ngày càng tăng. Ảnh: TT.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, hướng dẫn viên cần được định vị như một cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng địa phương. Để phát huy vai trò đó, các đơn vị cần tăng cường cập nhật thông tin chính thống từ cơ quan chức năng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tên địa danh mới, quy hoạch du lịch và không gian văn hóa sau sáp nhập.

Đồng thời, hướng dẫn viên cần được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, dân tộc học và các tuyến điểm mới để nâng cao chất lượng thuyết minh và khả năng thiết kế tour chuyên sâu, dài ngày.