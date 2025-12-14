Dự kiến khởi công nâng cấp tuyến Nam Sông Hậu đoạn qua Cần Thơ trong năm 2026 14/12/2025 15:50

(PLO)- Bộ Xây dựng dự kiến sẽ phê duyệt dự án nâng cấp ba tuyến quốc lộ, trong đó có Quốc lộ 91B đoạn qua TP Cần Thơ trong quý I-2026.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng sớm khảo sát và nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn từ xã Đại Ngãi đến phường Sóc Trăng; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91B (Quốc lộ Nam sông Hậu) và Quốc lộ 61B. Theo cử tri TP Cần Thơ, hiện mặt đường các tuyến này hẹp, xuống cấp, hư hỏng nhiều chỗ, gây mất an toàn giao thông.

Cử tri TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có kế hoạch nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 91B. Ảnh: CHÂU ANH

Trả lời cử tri, đối với kiến nghị liên quan đến các Quốc lộ 60 và Quốc lộ 61B, Bộ Xây dựng cho biết ngày 24-6, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó có Quốc lộ 60 đoạn từ xã Đại Ngãi đến phường Sóc Trăng và Quốc lộ 61B đoạn đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ, từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ).

“Như vậy, hiện nay UBND TP Cần Thơ có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư các Quốc lộ 60 và Quốc lộ 61B. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri TP có ý kiến với UBND TP để tổ chức khảo sát hiện trạng, nghiên cứu sự cần thiết đầu tư và cân đối, bố trí vốn triển khai như kiến nghị của cử tri” - Bộ Xây dựng đề nghị.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được duyệt, Quốc lộ 60 đi qua địa bàn TP Cần Thơ khoảng 52 km, quy mô đường cấp II-III, 2-6 làn xe. Còn Quốc lộ 61B đi qua địa bàn TP Cần Thơ khoảng 69 km, quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe.

Đối với kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 91B (tuyến Nam sông Hậu), Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp các bộ, ngành và địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp ba tuyến Quốc lộ, gồm Quốc lộ 53, Quốc lộ 62 và Quốc lộ 91B.

Theo đó, Quốc lộ 91B sẽ được đầu tư nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam (chủ đầu tư) khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến bộ sẽ phê duyệt đầu tư dự án trong quý I-2026, khởi công năm 2026 và phấn đấu hoàn thành năm 2028.

“Trong thời gian thực hiện dự án, bộ sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên phối hợp, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến” - Bộ Xây dựng thông tin.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan, đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng để việc triển khai dự án được thuận lợi và sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.