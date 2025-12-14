Lộ diện cực tăng trưởng mới của Cần Thơ: Khu Kinh tế biển 40.000ha 14/12/2025 14:35

Theo báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 của TP Cần Thơ, Khu Kinh tế biển Trần Đề (KKT Trần Đề) có quy mô dự kiến trên 40.000ha, nằm ở khu vực ven biển, gắn kết trực tiếp với Cảng biển quốc tế Trần Đề. KKT Trần Đề trải dài qua địa giới hành chính của các huyện cũ của Sóc Trăng gồm: Trần Đề, Cù lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.

Cảng biển quốc tế Trần Đề là điểm nhấn quan trọng của Khu Kinh tế biển Trần Đề được quy hoạch xây dựng ngoài khơi, có công suất 160.000 DWT.

KKT Trần Đề định hướng là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại, đồng bộ. Trọng tâm phát triển gồm: kinh tế biển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, phát triển đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cùng hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo.

Về chức năng kinh tế - xã hội, KKT Trần Đề kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng, đầu tàu dẫn dắt cho sự phát triển, là khu vực đóng góp tỉ trọng lớn vào GRDP của Cần Thơ. Đây sẽ là trung tâm về ứng dụng khoa học, công nghệ, thí điểm mô hình sản xuất tiên tiến, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, KKT là hạt nhân cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững của Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Quan trọng hơn, KKT sẽ là đầu mối giao thương hàng hải quốc tế qua cảng biển Trần Đề.

Về phát triển đô thị, KKT sẽ hình thành khu vực đô thị ven biển hiện đại, thí điểm mô hình đô thị thông minh. Khu đô thị có hệ sinh thái đầy đủ, tiện nghi, thân thiện môi trường, trở thành đô thị đáng sống của khu vực.