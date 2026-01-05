Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi gia đình nạn nhân đoàn thiện nguyện không may bị lật xe ở Lào Cai 05/01/2026 16:39

(PLO)- Đoàn lãnh đạo do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai.

Ngày 5-1, Đoàn lãnh đạo do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Huỳnh Thị Anh Đào- một trong chín nạn nhân tử vong trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai.

Tham gia cùng đoàn có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy, cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và phường Tân Hưng.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ cùng mất mát của gia đình, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau buồn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Phước Lộc cho biết, lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận sự đóng góp cùng các hoạt động thiện nguyện của người dân, trong đó có gia đình bà Huỳnh Thị Anh Đào. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần xây dựng một thành phố nghĩa tình, TP.HCM với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước.

Ông cũng dặn dò phía địa phương cần có sự quan tâm, thăm hỏi gia đình và chăm lo tết đến 2 con còn nhỏ của bà Anh Đào.

Đại diện phía gia đình đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố, địa phương đã quan tâm, đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình trong lúc đau buồn. Sự quan tâm này giúp gia đình vơi một phần nỗi đau mất người thân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ, thời gian qua, nhiều đoàn thiện nguyện đã kết nối, hưởng ứng và lên đường chăm lo đồng bào các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, trong đó có đoàn thiện nguyện mà bà Anh Đào tham gia.

Ngày 27-12-2025, xe ô tô khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) để trao quà, nhưng không may gặp tai nạn khiến 9 người tử vong, trong đó có bà Huỳnh Thị Anh Đào.