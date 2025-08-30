Lãnh đạo TP.HCM thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng 30/08/2025 15:16

Ngày 30-8, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Ba (sinh năm 1922), hiện đang ngụ tại phường Tây Thạnh. Ông Dương Anh Đức đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ dành cho Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức thăm hỏi sức khỏe Mẹ Trương Thị Ba. Ảnh: THANH THÙY

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng dành lời chúc đến Mẹ Trương Thị Ba, mong Mẹ luôn khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Sau đó, đoàn đến thăm cán bộ tiền khởi nghĩa Trần Văn Phú (sinh năm 1925, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì). Ông Dương Anh Đức đã thăm hỏi sức khỏe và chúc ông Trần Văn Phú cùng gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Đoàn đến thăm cán bộ tiền khởi nghĩa Trần Văn Phú. Ảnh: THANH THÙY

Ông Dương Anh Đức khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM mãi trân trọng, khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

*Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn đại biểu cũng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Đay (90 tuổi, khu phố 5, phường Bà Rịa).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Đay. Ảnh: KHÁNH LY

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của Mẹ Bùi Thị Đay và gia đình.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Nguyễn Phước Lộc đã trao tặng các phần quà và chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay thật nhiều sức khỏe, sống vui cùng gia đình, con cháu.