Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Liệt sĩ, tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng 30/08/2025 10:30

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM đã tổ chức các đoàn đại biểu dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sáng 30-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Tham gia cùng đoàn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và địa phương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại đây, đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Đoàn cũng dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thắp nhang tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THANH THÙY

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến từng phần mộ thắp hương để tưởng nhớ và tri ân.

Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang, Trung tướng Mai Hoàng- Giám đốc Công an TP.HCM thắp hương từng phần mộ. Ảnh: THANH THÙY

Sau đó, đoàn cùng đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TP.HCM.

Tại điểm viếng này, đoàn bày tỏ lòng tưởng nhớ đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

*Sáng cùng ngày, đoàn do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi dẫn đầu cũng đã đến viên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương (cũ).

Đi cùng đoàn có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh...

Đoàn do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi dẫn đầu cũng đã đến viên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, phường Thuận Giao. Ảnh: LÊ ÁNH

*Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu do Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, phường Bà Rịa. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thọ...

Đoàn đại biểu do Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa- Vũng Tàu, phường Bà Rịa. Ảnh: KHÁNH LY

Cũng trong sáng nay, ông Phạm Thành Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM dẫn đầu đoàn đại biểu đã đến viếng tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi (cũ), Nghĩa trang Chính sách TP. Đoàn cũng viếng Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành và Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng - xã Bà Điểm.