Bí thư Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh 2-9 30/08/2025 12:25

Sáng 30-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Đi cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và địa phương.

Đoàn đại biểu đến dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Đoàn đã đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Trước đó, đoàn đại biểu đến viếng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, phường Xóm Chiếu. Đoàn cũng dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thắp nhang tri ân, bày tỏ lòng thành kính đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đến viếng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần - kiệm - liêm - chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.