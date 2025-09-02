Lãnh đạo TP.HCM và nghệ sĩ thăm Bệnh viện Ung bướu 02/09/2025 21:59

(PLO)- Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn đến thăm và trao quà các bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Ngày 2-9, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thông tin lãnh đạo TP.HCM và nghệ sĩ đã đến thăm các bệnh nhân đang điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Cụ thể, đoàn gồm có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM, ca sĩ Hà Anh Tuấn, đạo diễn Cao Trung Hiếu... và các thành viên trong đoàn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, ca sĩ Hà Anh Tuấn, đại diện Trung tâm Công tác xã hội và đoàn đã thăm, trao quà cho các bệnh nhân khoa ung bướu nhi và khoa chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện. Tổng giá trị trao tặng là 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà thiết thực.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: BVCC

Fanpage Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chia sẻ: "Chuyến thăm đã mang đến không khí ấm áp, sẻ chia và tràn đầy yêu thương. Những phần quà được trao tặng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện vững tin trên hành trình vượt qua bệnh tật.

Sự đồng hành của lãnh đạo thành phố, Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM và ca sĩ Hà Anh Tuấn trong Ngày Tết Độc lập của dân tộc càng làm cho hoạt động thêm phần ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn hỏi thăm các bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Cạnh đó, ngày 2-9, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng chia sẻ hình ảnh và câu chuyện xúc động về chuyến đi. Anh đến thăm một cụ bà tên Hồng (73 tuổi) và tặng cho bà lá cờ Tổ quốc.

Hà Anh Tuấn nói với cụ: "Nay là Ngày Quốc khánh cô ạ. Con vào mang cờ, nước và quà thăm cô và mọi người. Sáng nay, ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễu hành rực rỡ và hạnh phúc lắm. Cô phải vui và cố gắng khỏe nhé".

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND trò chuyện và hỏi thăm các bệnh nhân TP.HCM. Ảnh: BVCC

Đoàn trao quà, tặng cờ Tổ quốc cho các y bác sĩ và bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: BVCC

Việc làm ý nghĩa của lãnh đạo TP.HCM và các nghệ sĩ nhân Ngày Quốc khánh 2-9 được nhiều người dân khen ngợi vì đã mang niềm vui đến cho những người bệnh trong ngày vui của đất nước.