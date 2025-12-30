TP.HCM lập Ban Chỉ đạo 26 do Bí thư Trần Lưu Quang làm Trưởng ban 30/12/2025 09:34

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TP.HCM không có ma túy vào năm 2030.

Sáng 30-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ...

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng tham dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo 206. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, Thành ủy TP.HCM đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không có ma túy vào năm 20230 (Ban Chỉ đạo 26).

Ban chỉ đạo 26 có một trưởng ban, một phó trưởng ban thường trực, bảy phó trưởng ban và 19 ủy viên.

Trưởng ban chỉ đạo là Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Bảy Phó trưởng ban chỉ đạo gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Phước Lộc; Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an; Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trần Văn Tuấn; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy trong việc thực hiện Nghị quyết…