Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM 11/09/2025 20:18

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

Theo quyết định, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức vụ này thay cho Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã nhận nhiệm vụ mới.

Cũng theo quyết định, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy gồm: ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM là Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Với quyết định này, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM gồm hiện gồm 1 Trưởng ban chỉ đạo là ông Trần Lưu Quang- Bí thư Thành ủy TP.

Ban cũng gồm 4 Phó Trưởng ban và 11 Ủy viên.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

3 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo còn lại gồm: bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM.