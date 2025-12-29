Cử tri: Thuốc cần thì thiếu, thuốc không hiệu quả thì phát nhiều 29/12/2025 11:38

(PLO)- Cử tri nhiều địa phương đề nghị sớm giải quyết tình trạng thiếu thuốc trong khám chữa bệnh nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT.

Vừa qua, cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị chỉ đạo rà soát, khắc phục tình trạng thiếu thuốc trong các cơ sở chữa bệnh BHYT, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho người bệnh; đồng thời tăng cường quản lý, hướng dẫn việc đấu thầu, cung ứng thuốc và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, nhất là người nghèo.

Còn cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc và hóa chất xét nghiệm thuộc danh mục BHYT khiến người bệnh phải tự mua ngoài hoặc xét nghiệm tại cơ sở tư nhân nhưng không được BHYT chi trả, gây thiệt thòi cho người tham gia và ảnh hưởng đến công tác vận động BHYT tự nguyện.

Trong khi đó, cử tri TP.HCM phản ánh tình trạng khám chữa bệnh BHYT hiện nay còn bất cập: một số loại thuốc đặc trị thường xuyên thiếu, trong khi đó lại tồn tại tình trạng cấp phát khá nhiều loại thuốc không đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh.

Từ thực tế người dân khi đi khám bệnh thường được cấp nhiều loại thuốc nhưng hiệu quả điều trị chưa cao, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, có giải pháp nâng cao chất lượng thuốc BHYT, đồng thời rà soát, điều chỉnh cơ số thuốc cấp phát phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bệnh tham gia BHYT.

Cử tri phản ánh tình trạng khám chữa bệnh BHYT hiện nay còn bất cập. (Ảnh minh hoạ: TT)

Về nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong giai đoạn 2022-2023, tình trạng thiếu thuốc xảy ra cục bộ tại một số nơi, nguyên nhân do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khó khăn trong dự trù nhu cầu và vướng mắc đối với một số quy định đấu thầu.

Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đã tham mưu trình Quốc hội ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, bà Lan cho rằng các quy định mới về chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào giá cạnh tranh đã cơ bản giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

Cạnh đó, từ ngày 1-7-2025, các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên (tự chủ nhóm 2), tự chủ chi đầu tư, chi thường xuyên (tự chủ nhóm 1) được tự quyết định việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế từ nguồn thu của bệnh viện, nguồn chi BHYT và các nguồn vốn khác không phải ngân sách nhà nước, mà không nhất thiết phải đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Ngày 4-8-2025, Chính phủ ban hành Nghị định 214/2025 thay thế Nghị định 24/2024 và Nghị định 17/2025, nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả lựa chọn nhà thầu.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư 40/2025 ngày 25-10-2025 quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.

Ngoài ra, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Bộ Y tế đã có nhiều văn bản đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động nghiên cứu triển khai, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đấu thầu đúng quy định, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

"Các giải pháp trên hiện đã giúp đảm bảo cơ bản đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân", bà Lan nhấn mạnh.

Cũng theo bà Lan, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán theo hướng bảo đảm đầy đủ thuốc thiết yếu, thuốc điều trị bệnh nặng và bệnh mạn tính; đồng thời tăng cường hướng dẫn, giám sát việc xây dựng và sử dụng cơ số thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với mô hình bệnh tật và phác đồ điều trị, nhằm nâng cao chất lượng điều trị, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người bệnh BHYT.