Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Lấy hạnh phúc người dân làm thước đo của siêu đô thị TP.HCM

(PLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều “phép thử” nhưng cũng là năm đầy bản lĩnh và ý chí vươn lên của TP.HCM. Trước thềm năm mới 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định tâm thế “đứng dậy, vươn mình” và hiện thực hóa giấc mơ siêu đô thị.

Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030; Thành phố bước vào thời khắc chuyển mình mang tính lịch sử: Từ chuẩn bị sang hành động, từ tích lũy sang bứt phá, từ khát vọng sang hiện thực.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định: Mục tiêu cao nhất của mọi chính sách, mọi quyết sách phát triển là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và sự hài lòng của người dân - đó cũng chính là chuẩn mực của một siêu đô thị hiện đại, nhân văn và bền vững.

TP.HCM nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: THUẬN VĂN

Lựa chọn cách tiếp cận thẳng thắn

. Phóng viên: Thưa Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM vừa đi qua một năm nhiều biến động, được xem là giai đoạn “thử lửa” trong bối cảnh Thành phố có không gian phát triển mới. Điều gì đọng lại sâu sắc nhất với ông khi nhìn lại chặng đường 2025?

+ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Năm 2025 đúng nghĩa là năm “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Thành phố đã không né tránh thử thách, không chọn con đường dễ, mà chủ động đối diện, chủ động hành động. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức lại bộ máy, sắp xếp không gian phát triển sau sáp nhập của ba tỉnh, thành với GRDP thuộc tốp đầu cả nước là một quá trình không đơn giản, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và rất trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cùng một thời điểm, Thành phố đã thể hiện vai trò của trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch thông qua tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng và triển khai hàng loạt nhiệm vụ chiến lược có tính dài hạn.

Quá trình đó không ít khó khăn, có những việc chưa thể làm trọn vẹn ngay nhưng điều quan trọng là Thành phố đã lựa chọn cách tiếp cận thẳng thắn, không né tránh, không chùn bước, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm. Tinh thần là quyết tâm, quyết liệt, tiên phong thực hiện, không chờ đủ điều kiện mới hành động, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sai đâu sửa đó.

Ông Nguyễn Văn Được (giữa ảnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chính sự nỗ lực đó đã mang lại những kết quả tích cực cho năm 2025, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và bạn bè quốc tế. TP.HCM duy trì được đà tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định an sinh xã hội, cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

GRDP năm 2025 ước tính tăng 8,03%, quy mô nền kinh tế gần 3 triệu tỉ đồng, chiếm gần 24% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD; thu ngân sách đạt 800.043 tỉ đồng; thu hút 8,16 tỉ USD vốn FDI, tăng trên 21,1% so với cùng kỳ.

Quan trọng hơn các con số, “phép thử” lớn nhất mà TP.HCM đã vượt qua chính là thử thách về tư duy quản trị và tinh thần hành động. Thành phố đã bước qua giai đoạn chuẩn bị, thử nghiệm để bước vào giai đoạn hành động quyết liệt hơn, thực chất hơn. Đây là nền tảng rất quan trọng để TP.HCM bước vào năm 2026 với tâm thế mới, trách nhiệm lớn hơn và khát vọng cao hơn.

Không gian đô thị hiện đại của TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

2026 là năm của hành động, đo lường bằng kết quả thật

. Năm 2026 được xem là năm bệ phóng cho cả nhiệm kỳ, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Theo Chủ tịch, ý nghĩa đặc biệt của năm 2026 đối với hành trình phát triển TP.HCM là gì?

+ Nếu năm 2025 là năm “về đích” của nhiệm kỳ 2020-2025 thì năm 2026 “tạo đà, tạo lực”, chính là năm đặt nền móng, đặt những viên gạch đầu tiên cho cả chặng đường phát triển mới của TP.HCM. Đây là năm đầu tiên triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó, xác lập rõ tầm nhìn, phương thức phát triển và chuẩn mực hành động của cả nhiệm kỳ.

Quan trọng hơn, năm 2026 đánh dấu bước chuyển dứt khoát từ chuẩn bị sang hành động, từ hoàn thiện thể chế sang đo lường kết quả thực chất. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn, quyết tâm lớn hơn vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của Thành phố. Thành phố kiên quyết xóa bỏ tư duy “làm cho có”, bởi lãng phí thời cơ chính là lãng phí lớn nhất.

Hiệu quả của năm 2026 không được đánh giá bằng khẩu hiệu, mà phải được đo bằng sự hài lòng của người dân, niềm tin của doanh nghiệp, các chỉ số kinh tế - xã hội cụ thể và những cải thiện rõ ràng trong đời sống đô thị. Đồng thời, đây cũng là năm TP.HCM phải chứng minh hiệu quả của mô hình chính quyền mới, năng lực điều hành và khả năng triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã giao.

Đây là phép thử lớn về bản lĩnh quản trị, tinh thần dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, động viên các cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM trong ngày vận hành chính thức hôm 31-12-2025. ﻿Ảnh: NGUYỄN TÂN

. Khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị đang được nhấn mạnh. Theo Chủ tịch, đâu là những tiêu chí cốt lõi để định hình một siêu đô thị đúng nghĩa?

+ Siêu đô thị không được đo bằng quy mô đơn thuần, mà phải được đo bằng chất lượng quản trị và chất lượng sống. TP.HCM xác định rõ: Lấy kết quả làm thước đo, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí cao nhất.

Trên cơ sở đó, TP.HCM định hình không gian phát triển theo mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực”, gắn kết chặt chẽ, phát huy lợi thế từng khu vực; trong đó:

Vùng Bình Dương là thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao; vùng Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch logistics; vùng trung tâm TP.HCM phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi.

3 hành lang gồm: Hành lang bắc - nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía đông nối khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang đông-tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.

5 trụ cột động lực gồm: Công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu thương mại tự do; trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học công nghệ.

Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất vẫn là người dân phải cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong đời sống hằng ngày: Nhà ở tốt hơn, giao thông thuận lợi hơn, môi trường trong lành hơn, dịch vụ y tế - giáo dục - văn hóa tốt hơn. TP.HCM không chỉ là nơi đến làm ăn, mà phải là nơi đáng sống, đáng gắn bó lâu dài.

Người dân TP.HCM tận hưởng không gian xanh tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: THUẬN VĂN

Tất cả vì chất lượng sống, hạnh phúc của người dân

. Với những định hướng, trong năm đầu nhiệm kỳ, đâu là những đột phá chiến lược mà TP.HCM sẽ tập trung để tạo nền tảng vững chắc, hiện thực hóa mục tiêu siêu đô thị?

+ TP.HCM sẽ hành động quyết liệt theo chủ đề năm 2026 “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân”.

Đột phá đầu tiên và mang tính quyết định là khơi thông thể chế, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị đô thị. TP.HCM sẽ triển khai đầy đủ, hiệu quả các cơ chế đặc thù mà Quốc hội đã cho phép (trong đó có Nghị quyết 260/2025/QH15 cùng các nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính quốc tế, đường sắt đô thị và các mô hình thí điểm mới) - đây là công cụ để bứt phá, không phải để cất trong ngăn kéo.

Thứ hai là giải phóng nguồn lực, đặc biệt là đầu tư công, đất đai và các dự án tồn đọng. TP.HCM sẽ xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân ngay từ đầu năm, kiên quyết chấm dứt tình trạng dự án “treo”, lãng phí nguồn lực xã hội.

Thứ ba là đột phá hạ tầng. TP.HCM xác định năm 2026 là năm của “đại công trường”, tập trung cho các dự án then chốt như vành đai 3, vành đai 4, các tuyến metro, hạ tầng logistics, chỉnh trang đô thị và phát triển không gian ngầm. Đồng thời, hoàn thành lập quy hoạch tổng thể, kiến trúc lại toàn bộ không gian phát triển theo hướng đa cực, siêu tích hợp, siêu kết nối; bám sát định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực”.

Thứ tư là đột phá trong phục vụ. Bộ máy hành chính phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị rủi ro và phục vụ, từ cách làm theo kế hoạch sang theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, kết quả thực chất; từ “có làm” sang “biết làm và làm đến nơi, đến chốn”. Xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của sự phục vụ; doanh nghiệp là nguồn lực, động lực của sự phát triển. Ai không làm được, không theo kịp yêu cầu thì phải đứng sang một bên. Bộ máy hành chính phải thực sự là những con người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm và tạo ra kết quả cụ thể như đồng chí Bí thư Thành ủy nhiều lần nhấn mạnh.

Xuyên suốt tất cả đột phá đó là mục tiêu nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân. Nâng cao chất lượng sống của người dân là mục tiêu thường xuyên được nhắc đến nhưng để thực hiện một cách thực chất là yêu cầu không hề đơn giản. Các vấn đề về nhà ở, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội, an ninh và an toàn xã hội tiếp tục được Thành phố ưu tiên trong các chương trình phát triển. Đặc biệt, TP.HCM chú trọng bảo vệ các nhóm yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

. Xin trân trọng cảm ơn ông.