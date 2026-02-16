Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp: Hiện thực hóa khát vọng mục tiêu kép 'trăm năm' 16/02/2026 07:30

(PLO)- Với sự kết tinh của niềm tin và kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng vừa diễn ra và thành công rực rỡ. Đại hội XIV mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình đến giàu mạnh, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, hướng tới hai cột mốc trăm năm đầy ý nghĩa: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Mùa xuân năm 1930, thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Từ mùa xuân lịch sử ấy, dân tộc ta có Đảng dẫn đường, cách mạng Việt Nam có ngọn cờ lãnh đạo đúng đắn để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và mùa xuân năm nay, niềm vui ấy càng lan tỏa mạnh mẽ hơn khi Đảng ta vừa tròn 96 tuổi và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa long trọng tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội mở ra kỷ nguyên mới

Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Có thể thấy rằng mỗi kỳ Đại hội Đảng đều là một dấu mốc lịch sử quan trọng, gắn với sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh không ngừng của Đảng ta. Song với riêng tôi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang một tầm vóc khác biệt so với các kỳ đại hội trước. Đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Tại sao tôi lại khẳng định như vậy? Bởi vì đại hội lần này đã chính thức mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đó là kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

Quang cảnh Đại hội XIV

Tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV lần này thể hiện rõ ở chỗ: Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển đất nước năm năm qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho năm năm tới, mà điều có ý nghĩa sâu sắc hơn là chúng ta đã tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đồng thời xem xét việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Nghiên cứu kỹ các văn kiện của đại hội, tôi thực sự ấn tượng và tâm đắc với tinh thần thẳng thắn, cầu thị khi Đại hội XIV đã khẳng định rõ những ưu điểm, thành tựu đã đạt được; đồng thời không né tránh, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

Từ đó, Đảng ta rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, được đúc kết một cách chín muồi từ thực tiễn sinh động, làm cơ sở định hình tư duy chiến lược, định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, hướng tới kỷ niệm hai mục tiêu 100 năm đầy ý nghĩa: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045).

Trên cơ sở kế thừa các kỳ đại hội trước, đồng thời bám sát yêu cầu của thực tiễn mới, chủ đề Đại hội XIV được xác định một cách toàn diện, sâu sắc và giàu tính hiệu triệu: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH”.

Việc xác định chủ đề như vậy không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, mà còn thể hiện niềm tin sâu sắc vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước một cách mạnh mẽ và bền bỉ. Cùng với đó, phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội XIV được xác định là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển” - một thông điệp ngắn gọn nhưng hàm chứa tầm nhìn và quyết tâm rất lớn.

Chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng chưa từng thấy

Để làm nên thành công đó, không thể không nhắc tới công tác chuẩn bị - công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa quyết định. Từ thực tiễn theo dõi, tôi muốn chia sẻ đôi điều về sự bài bản, chặt chẽ và kỹ lưỡng có thể nói là chưa từng thấy trong công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.

Công tác này được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương 8 (đầu tháng 10-2023). Tại hội nghị, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương đã quyết định thành lập năm tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV; đồng thời triển khai thực hiện việc giới thiệu quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV theo Kế hoạch 17-KH/TW của Bộ Chính trị - một bước đi sớm, chủ động và rất căn cơ.

Toàn cảnh đại hội

Đáng chú ý, ngay sau khi được thành lập, các tiểu ban đã khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện chuẩn bị các nội dung đại hội, nhất là dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự đại hội. Một điểm đột phá rất đáng chú ý là đến Hội nghị Trung ương 12, BCH Trung ương quyết định đổi mới nội dung và kết cấu các dự thảo báo cáo. Báo cáo chính trị được tích hợp với báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo công tác xây dựng Đảng để các báo cáo liên thông, gắn kết với nhau, nội dung ngắn gọn, súc tích, đỡ trùng lặp và dễ hiểu, dễ nhớ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt, cùng với báo cáo chính trị, lần đầu tiên BCH Trung ương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và coi đó là bộ phận cấu thành của báo cáo chính trị. Điều này thể hiện quyết tâm hành động rất cao, khi chương trình hành động chỉ rõ những nhiệm vụ lớn, quan trọng phải thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp ủy Đảng; xác định rõ thời gian triển khai, nguồn lực, giải pháp. Như vậy, đến Hội nghị Trung ương 12, từ bốn báo cáo rút xuống còn ba báo cáo trình đại hội. Các dự thảo văn kiện đại hội đã được lấy ý kiến đóng góp nhiều lần, nhiều vòng, có thể nói là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, kể cả kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài.

Hướng tới hiện thực hóa khát vọng đất nước

Đi sâu vào nội dung các văn kiện, tôi thực sự cảm nhận được chiều sâu tư duy và khát vọng phát triển rất lớn. Các văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới, thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng. Xuyên suốt các văn kiện là việc nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển dài hạn, đồng thời xác định rõ các nguồn lực và động lực phát triển mới.

Có hai điểm nhấn quan trọng khiến tôi và nhiều cán bộ, đảng viên rất quan tâm. Thứ nhất, xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó lấy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đại hội XIV đã bàn bạc và thống nhất nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước.

Thứ hai, khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đảng ta tiếp tục kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng Đảng thực sự là “đạo đức, văn minh” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Cùng với đó, chúng ta biết rằng Đại hội Đảng toàn quốc có hai nội dung quan trọng nhất là thông qua chủ trương, đường lối và bầu ra bộ máy lãnh đạo của Đảng ở Trung ương nhiệm kỳ tới. Trong hai nội dung đó thì vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành công của đại hội là việc bầu ra bộ máy lãnh đạo của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và sức khỏe ngang tầm nhiệm vụ, thực sự là một khối đoàn kết, thống nhất và hạt nhân lãnh đạo chính trị của toàn Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ở khía cạnh này, tôi cho rằng Đại hội XIV của Đảng đã thành công trên cả hai phương diện. Một là đại hội đã cụ thể hóa khát vọng phát triển đất nước. Hai là đại hội đã lựa chọn, bầu ra BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và có sự kế thừa, phát triển liên tục, vững vàng trong đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Vững bước tương lai

Nhìn về phía trước, bước sang năm 2026 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược, biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, đất nước ta sau 40 năm đổi mới đã có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế cao hơn bao giờ hết song cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức gay gắt mà Đại hội XIV đã thẳng thắn chỉ ra.

Tuy vậy, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện - chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng BCH Trung ương Đảng khóa XIV, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và đạt được những mục tiêu cao cả đã đề ra.

Màn bắn pháo hoa rực rỡ chào mừng Đại hội XIV thành công rất tốt đẹp.

Trước mùa xuân mới và niềm tin mới, lời nhắn gửi tâm huyết của tôi lúc này là để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết xung quanh BCH Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải biết tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến áp lực thành động lực, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.