TP.HCM - Liverpool tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác toàn diện 29/01/2026 08:40

Tối 28-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn, TP.HCM) diễn ra lễ khai mạc sự kiện giao lưu văn hóa TP.HCM - Liverpool.

Hoạt động nhằm triển khai Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP.HCM và Liverpool ký kết tháng 10-2025, đồng thời tăng cường tình cảm hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai địa phương, thúc đẩy giao thoa văn hóa Đông - Tây.

Hoạt động nhằm triển khai Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP.HCM và Liverpool. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, khẳng định Vương quốc Anh là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của TP.HCM trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo đến y tế, tài chính, văn hóa và hạ tầng giao thông.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Ảnh: BTC

Các hiệp định như UKVFTA và CPTPP đã tạo điều kiện để quan hệ kinh tế song phương phát triển vượt bậc trong những năm qua.

Đáng chú ý, năm 2025, TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên kết nghĩa với một vùng đô thị của Vương quốc Anh - Vùng Đô thị Liverpool.

“TP.HCM và Liverpool có nhiều nét tương đồng, đều là những đô thị sáng tạo, nhân văn, nơi giá trị lịch sử song hành cùng khát vọng phát triển hướng tới tương lai” - ông Nguyễn Lộc Hà cho hay.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, hợp tác TP.HCM - Liverpool đã hình thành sớm qua các dự án y tế, giáo dục. Trên nền tảng đó, TP.HCM mong muốn triển khai Bản ghi nhớ bằng các dự án thiết thực, mở rộng sang khoa học - công nghệ, cảng biển, công nghiệp, văn hóa - thể thao và tăng trưởng xanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tin tưởng quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Liverpool, qua đó đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh.

Đáp lời ông Nguyễn Lộc Hà, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM, chia sẻ những kỷ niệm tuổi thơ gắn với thành phố Liverpool và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với TP.HCM.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Theo bà, ký ức về các bến cảng lịch sử, những tòa nhà ven sông Mersey và sự nồng nhiệt của người dân Liverpool đã để lại dấu ấn sâu đậm, cảm xúc ấy một lần nữa được khơi gợi khi bà lần đầu đến TP.HCM, trước dòng sông Sài Gòn và sự thân thiện, hiếu khách của người dân thành phố.

Bà Alexandra Smith nhấn mạnh, lễ ra mắt quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Vùng đô thị Liverpool mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên một địa phương của Vương quốc Anh thiết lập quan hệ kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam.

Đây là bước đi tiên phong, thể hiện tầm vóc và tham vọng của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh.